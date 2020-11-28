Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Çaykur Rizespor

Gökhan

Morozyuk

Selim Ay

Chatziisaias

Melnjak

Baiano

Abdullah

Michalak

Samudio

Boldrin

Remy

Galatasaray

Fatih

Linnes

Donk

Marcao

Emre Taşdemir

Taylan

Feghouli

Emre Kılınç

Emre Akbaba

Oğulcan

Diagne

39. kez karşı karşıya

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 39. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 38 lig maçından 25'ini Galatasaray, 6'sını Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 85 golüne, yeşil-mavililer 37 golle karşılık verebildi.

Ligde geçen sezon Galatasaray sahasındaki maçı 2-0, Çaykur Rizespor ise evindeki müsabakayı aynı skorla kazandı.

