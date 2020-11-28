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Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 28.11.2020 18:01 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.

Süper Lig'de oynadığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray'ın 17 puanı bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 12 puan elde etti.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Çaykur Rizespor
Gökhan
Morozyuk
Selim Ay
Chatziisaias
Melnjak
Baiano
Abdullah
Michalak
Samudio
Boldrin
Remy

Galatasaray
Fatih
Linnes
Donk
Marcao
Emre Taşdemir
Taylan
Feghouli
Emre Kılınç
Emre Akbaba
Oğulcan
Diagne

39. kez karşı karşıya

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 39. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 38 lig maçından 25'ini Galatasaray, 6'sını Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 85 golüne, yeşil-mavililer 37 golle karşılık verebildi.

Ligde geçen sezon Galatasaray sahasındaki maçı 2-0, Çaykur Rizespor ise evindeki müsabakayı aynı skorla kazandı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sırf rizeye inat diye ogulcanı koymuş oraya elinde kerem gibi bir forvet kanat varken ya ne yaptı hoca sana bu kerem cocuk çokta iyi kanat ya
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