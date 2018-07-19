Çaykur Rizespor, Galip Güzel ve Recep Niyaz'ı gönderdi

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galip Güzel ve Recep Niyaz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, takıma yaptıkları katkılardan dolayı her iki futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki futbol yaşantılarında da başarı dilendi.
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