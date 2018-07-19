SPOR

Çaykur Rizespor, Galip Güzel ve Recep Niyaz'ı gönderdi

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 19.07.2018 16:50 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, Galip Güzel ve Recep Niyaz ile yollarını ayırdı.

Çaykur Rizespor, Galip Güzel ve Recep Niyaz'ı gönderdi

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Galip Güzel ve Recep Niyaz ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada, takıma yaptıkları katkılardan dolayı her iki futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki futbol yaşantılarında da başarı dilendi.


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Anahtar Kelimeler:
recep niyaz Galip Güzel Çaykur Rizespor

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