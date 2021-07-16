SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını açıkladı

Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını açıkladı

16.07.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'ye veda eden Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını açıkladı

Fenerbahçe'ye veda eden 36 yaşındaki Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

Perşembe akşamından bu yana Çaykur Rizespor ile görüşen Gökhan Gönül, Karadeniz temsilcisinin 1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.

Rize'ye giderek resmi sözleşmenin altına imza atan Gökhan Gönül, Karadeniz ekibinin, Erzurum'daki kampına katılacak.

Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli kulübün formasını 22 maçta sırtına geçirdi. Bin 826 dakika sahada kalan Gönül, bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Gönül'ün futbolculuk kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.

RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

E6apYyzX0Ac4wLv

"Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başkandan Ibrahimovic sözleriBaşkandan Ibrahimovic sözleri
PARTNERTransparan kıyafetiyle eleştirilen Hande'den hodri meydan: Daha açık giyineceğimTransparan kıyafetiyle eleştirilen Hande'den hodri meydan: Daha açık giyineceğim
4 yıllığına Çaykur Rizespor’da4 yıllığına Çaykur Rizespor’da
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Çaykur Rizespor Gökhan Gönül
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
zirvede bırakan futbolcu yok Türkiye'de ????
1-2 SAAT ÖNCE EŞİNE DİL UZATANLAR YAZIKLAR OLSUN ŞİMDİ NASIL KONUŞACAKSINIZ!!!???
Bak işte. Adana Demir seni gel takıma ağabeylik yap deyip çağırdı. Eşin İstanbuldan çıkmak istemedi diye gelmedin. Şimdi sel sele yağmur yağan memlekete top oynamaya gidiyorsun. Enteresan adamsın..

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı

Koronavirüs aşılarının antikor seviyeleri ortaya çıktı

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Bir banka daha iki gündür çalışmıyor

Ghezzal transferinde mutlu son!

Ghezzal transferinde mutlu son!

Fatih Terim çıldırdı, transferi veto etti!

Fatih Terim çıldırdı, transferi veto etti!

Düğüm çözüldü! İşte Rosier'in yeni adresi

Düğüm çözüldü! İşte Rosier'in yeni adresi

Galatasaray'da şok! UEFA'ya bildirilmedi

Galatasaray'da şok! UEFA'ya bildirilmedi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları

Süper Lig'de fikstür çekildi! İşte derbi haftaları

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

G.Saray istedi, F.Bahçe anlaşma sağladı

G.Saray istedi, F.Bahçe anlaşma sağladı

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yunanistan'daki skandal sonrası Terim çok sert konuştu

Yaşanan krizden sonra Yunanistan'a telefon

Yaşanan krizden sonra Yunanistan'a telefon

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.