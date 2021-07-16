Çaykur Rizespor, Gökhan Gönül'ü kadrosuna kattığını açıkladı

Fenerbahçe'ye veda eden 36 yaşındaki Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'a transfer oldu.

Perşembe akşamından bu yana Çaykur Rizespor ile görüşen Gökhan Gönül, Karadeniz temsilcisinin 1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti.

Rize'ye giderek resmi sözleşmenin altına imza atan Gökhan Gönül, Karadeniz ekibinin, Erzurum'daki kampına katılacak.

Gökhan Gönül, geçtiğimiz sezon Sarı-Lacivertli kulübün formasını 22 maçta sırtına geçirdi. Bin 826 dakika sahada kalan Gönül, bu karşılaşmalarda 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Gönül'ün futbolculuk kariyerinde 3 Süper Lig şampiyonluğu bulunuyor.

RİZESPOR'DAN AÇIKLAMA GELDİ

"Çaykur Rizespor'umuz, tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Kendisini 2 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan Gökhan Gönül için düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanımız Tahir Kıran katıldı."

Hoş Geldin Gökhan Gönül???? pic.twitter.com/p0JX40dkNP — Çaykur Rizespor (@CRizesporAS) July 16, 2021



