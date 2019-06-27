Çaykur Rizespor, Mykola Moroziuk'un bonservisini aldı

İstanbul'da sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki savunma oyuncusu, ardından Rize'ye geldi. Moroziuk için Çaykur Didi Stadı toplantı odasında imza töreni düzenlendi.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkan Yardımcısı Ali Haydar Er, burada yaptığı konuşmada, yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdiklerini söyledi. Geçen sezon ikinci yarıda kiralık olarak Moroziuk'un takıma katıldığını belirten Er, şöyle devam etti:

"Bizimle çalışmasını istediğimizde, kendisi ve eşi Rize'de mutlu olduklarını söyledi. Süper Lig'den çok önemli iki transfer teklifi vardı. Şartları bizimkinden iyiydi ama bizde kalmak istedi. Kendisi ile 2+1 sözleşme imzaladık. 1 yıllık takdir hakkı kulübümüze ait. Bu şekilde ilk transferimizi gerçekleştirmiş olduk. İnşallah geçen sezonki performansının üzerine koyarak bütün sevenlerini mutlu edecektir."

"DINAMO KIEV İŞİ ZORLAŞTIRDI"

Er, Mozoriuk'un transferinin kolay olmadığını kaydederek, "Moroziuk bizimle olmak istese de Dinamo Kiev son anlarda işi zorlaştırdı. Bonservis bedeli ödemek istemediğimiz için Moroziuk görüşmeleri kendisi sürdürdü. Alacağının büyük bölümünden vazgeçerek bizi tercih ettiği için teşekkür ediyorum" dedi.