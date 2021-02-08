Çaylı ve Hasköy Mahallesi’nde yangın söndürme tankeri eğitimi verildi

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Hasköy ve Çaylı Mahallesi’nde yangın söndürme tankeri eğitimi verildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yangınlara müdahalenin en hızlı şekilde yapılması için merkeze uzak mahallere verilen yangın söndürme tankerlerinin eğitimi devam ediyor. İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, Nazilli’de Hasköy Mahallesi’ndeki eğitimin ardından Çaylı Mahallesi’nde muhtar ve vatandaşlara uygulamalı eğitim verdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerdeki tarım arazileri, ormanlar ve evlerde gerçekleşen yangınlara müdahalenin en hızlı şekilde yapılması için hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Şehir merkezine uzak mahallerde çıkacak olası yangınlarda ilk müdahalenin yapılması için Büyükşehir Belediyesi tarafından 70’ten fazla mahalleye yangın söndürme tankeri dağıtıldı. İtfaiye Daire Başkanlığı, mahalle meydanlarına konuşlandırılan 3 ton kapasiteli yangın söndürme tankerlerinin kullanımı konusunda da vatandaşlara uygulamalı eğitim verdi. Nazilli’de Hasköy Mahallesi’nin ardından Çaylı Mahallesi’ndeki eğitimde; tankerin nasıl aktif edileceği, su dolumu, vanaların işlevi ve yangın söndürme hortumlarını kullanımı gibi konular uzman personel tarafından detaylı olarak anlatıldı. Eğitimin önümüzdeki günlerde Bekirler Mahallesi’nde de yapılacağı, eğitimleri sayesinde yaşanabilecek yangınlar karşısında müdahale hızının arttırıldığı ifade edildi.

