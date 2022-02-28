MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Kültür Sanat
  4. Caz efsanesi Muvaffak Falay'ın 'Maffy’s Jazz' belgeseli festival yolunda

Caz efsanesi Muvaffak Falay'ın 'Maffy’s Jazz' belgeseli festival yolunda

28.02.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde 92 yaşında hayatını kaybeden caz efsanesi trompetçi A. Muaffak Falay’ın yaşamı ve müzik serüvenini konu alan son belgesel “Maffy’s Jazz” festival başvurularına başladı.

Caz efsanesi Muvaffak Falay'ın 'Maffy’s Jazz' belgeseli festival yolunda

Deniz Yüksel Abalıoğlu’nun 2016 yılında Falay’ı İsveç’teki evinde ziyaret etmesi ile başlayan “Maffy’s Jazz” belgesel projesi, sanatçının önemli katkıları ve aralıklı yapılan özverili bir çalışma ile 5 yıl sürdü.

Belgesel için festival başvurularına başladıklarını ve ilk gösteriminin İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali’nde yapılmasının planlandığını bildiren belgeselin yapımcı ve yönetmeni Deniz Yüksel Abalıoğlu şunları söylüyor:

odatv_image_69__52cf6dcc9a314e

“Maffy'i ilk kez 2016 yılında İsveç'teki evinde ziyaret ettim. Sonra ard arda 2017 ve 2018 yıllarında yine Maffy’e gidip, onunla kaldım ve çekimleri onunla yaşayarak tek başıma gerçekleştirdim, çünkü filmin ev içinden bir anlatıcının elinden çıkmasını, samimi bir film olmasını istiyordum. Filmi izleyenlerin bu samimiyeti, benim varlığımı ve onun yalnızlığını paylaştığımı hissedeceğini düşünüyorum.”

Maffy Falay

Filmin post production çalışmalarının yeni tamamlandığını, Maffy’nin vefatı ile küçük bir ekleme de yapıldığını söyleyen Deniz Yüksel Abalıoğlu, “Maffy, ben son gittiğimde 88 yaşındaydı. Stockholm’ün banliyölerinde, tek odalı bir evde, yalnız bir hayat sürüyordu. Artık çalacak nefese de sahip değildi. 2016’da Stockholm'e ilk gittiğim yılda ise son konserini çekme şansım oldu. Tabii ikimizde bunun son konseri olacağını bilmiyorduk. Umarım film tüm cazseverler tarafından izlenir ve Maffy'nin hatırası müzikleriyle beraber bu filmle de yaşar."

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen Maffy’s Jazz filmi, İKSV kapsamındaki Köprüde Buluşmalar platformundan da fragman yapım desteği aldı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sean Penn Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını belgesel yapacak Sean Penn Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını belgesel yapacak
"Benim için bitti" diyerek parkuru terk etti! Şoke eden olay"Benim için bitti" diyerek parkuru terk etti! Şoke eden olay
Tuba Büyüküstün kızlarını paylaştı! Görenler inanamadıTuba Büyüküstün kızlarını paylaştı! Görenler inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rusya: Hava üstünlüğünü ele geçirdik

Rusya: Hava üstünlüğünü ele geçirdik

Ukrayna ve Rusya masaya oturdu!

Ukrayna ve Rusya masaya oturdu!

Rus 'para babaları' şokta! Detaylar netleşti...

Rus 'para babaları' şokta! Detaylar netleşti...

Parti kuracak mı? İlk kez bu kadar net konuştu

Parti kuracak mı? İlk kez bu kadar net konuştu

Ukraynalı yaşlı adamdan tüfekli Rus askerine yumruklu saldırı

Ukraynalı yaşlı adamdan tüfekli Rus askerine yumruklu saldırı

İstihbarat belgeleri sızdı, 50 bin Rus askeri...

İstihbarat belgeleri sızdı, 50 bin Rus askeri...

İlginizi Çekebilir

Ödüller sahiplerini buldu! Törene Ukrayna mesajı...

Ödüller sahiplerini buldu! Törene Ukrayna mesajı...

Dostluk bitti! "Rusya’nın Ukrayna'ya gücünü gösterdiği gibi..."

Dostluk bitti! "Rusya’nın Ukrayna'ya gücünü gösterdiği gibi..."

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

Kollarını gören inanmıyor! “Patlayacak gibi duruyor”

13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve... Son hali olay oldu

13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve... Son hali olay oldu

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.