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  4. Caz vokalisti Ece Göksu, İş Sanat Çarşamba Sahnesi'ne konuk olacak

Caz vokalisti Ece Göksu, İş Sanat Çarşamba Sahnesi'ne konuk olacak

19.07.2022 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Caz vokalisti Ece Göksu, İş Sanat Çarşamba Sahnesi'ne konuk olacak

İSTANBUL (AA) - İş Sanat'ın konserlerden hikaye dinletilerine, okuma tiyatrosundan arkeoloji ve sanat sohbetlerine zengin bir programla düzenlediği İş Sanat Çarşamba Sahnesi'nin 20 Temmuz'daki ilk konuğu caz vokalisti Ece Göksu olacak.

Bodrum Zai Yaşam'da sahne alacak Göksu'nun, cazın ünlü üç solisti Billie Holiday, Nina Simone, Ella Fitzgerald'in unutulmaz şarkılarını seslendireceği "Ece sings Billie, Nina, Ella" başlıklı konserine trompette Danny Fratina, saksafonda Tamer Temel, gitarda Eylül Biçer, piyanoda Kaan Bıyıkoğlu, basta Volkan Topakoğlu ve davulda Berke Özgümüş eşlik edecek.

İş Sanat Çarşamba Sahnesi, 27 Temmuz'da ise "Tek Kanatlı Bir Kuş" başlıklı Yaşar Kemal hikaye dinletisiyle devam edecek.

Ücretsiz gerçekleşecek "İş Sanat Çarşamba Sahnesi" etkinlikleri, yaz sonuna kadar her çarşamba Zai Yaşam'da sanatseverlerle buluşacak.

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