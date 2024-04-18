ÇEDAŞ’ın gönüllüler ekibi profesyonel “arama-kurtarma” personeli oldu

ÇEDAŞ’ta gönüllülerden oluşan ekibin 6 gün, 42 saat süren eğitimleri, AFAD ile düzenlenen ortak tatbikat ile tamamladı.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı’nın (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlattığı “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Bin Arama Kurtarma Personeli Yetiştirme” Projesi’ne Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) çalışanlarından oluşan bir ekip de dahil oldu.

Depreme karşı hazırlıklı olmak ve deprem sırasında arama-kurtarma çalışmalarında aktif bir şekilde yer almak isteyen 18 asil ve 9 yedekten oluşan toplam 27 kişilik gönüllü ekibe, AFAD tarafından 42 saat eğitim verildi. Ortak tatbikat ile tamamlanan eğitimler neticesinde ÇEDAŞ’ta, arama-kurtarma çalışmaları için profesyonel bir ekip oluşturulması anlamında önemli bir adım atılmış oldu.

“AKREDİTE PROGRAMLA BİRLİKTE ACİL DURUMLARA DAHA DA HAZIR HALE GELECEĞİZ”

6 Şubat 2023 tarihinde peş peşe yaşanan ve Türkiye’yi yasa boğan iki büyük depremin ardından hızla ekiplerin sahaya çıktığını anımsatan ÇEDAŞ Genel Müdürü Niyazi Kıvılcım, “Biz de hızla deprem bölgesine giderek elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Ekiplerimiz bir yandan elektrik arızalarını giderirken diğer yandan da arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Yüzyılın felaketi, depreme hazırlıklı olmak gerektiğini, arama-kurtarma çalışmalarının ne kadar önemli ve ihmal edilemez olduğunu, çok acı bir şekilde bir kez daha gösterdi. Bu yönde AFAD tarafından başlatılan “Cumhuriyetimizin 100. Yılında 100 Bin Arama Kurtarma Personeli” Projesi’nin çok değerli bir adım olduğunu görerek, projeye dâhil olduk. AFAD tarafından gönüllülerden oluşan ekibimize verilen arama-kurtarma eğitimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Akredite programla beraber, ciddi manada donanımlı ve teçhizatlı bir insan kaynağıyla oluşturulan profesyonel arama kurtarma ekibimizle acil durumlara hazırlıklı olmaya çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.





