Cedi Osman, NBA'de sezonun ilk maçında 17 sayı atıp 10 ribaunt aldı

NBA'e 11 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers'ta sezonun ilk maçına çıkan Cedi Osman, Toronto Raptors'a 116-104 mağlup oldukları mücadeleye ilk 5'te başlayarak 33 dakika süre aldı. Karşılaşmada 17 sayı, 10 ribauntla "double-double"lık performans sergileyen Cedi Osman, ayrıca 4 asist, 2 top çalmayla oynadı.
Cavaliers'ta Kevin Love 21, George Hill ve Jordan Clarkson 15'er sayı buldu.
San Antonio Spurs'ten transfer edilen Kawhi Leonard, 24 sayı, 13 ribauntluk performansıyla Raptors'ın sezona galibiyetle başlamasında önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Kyle Lowry ise 27 sayı üretti.
Ersanlı Bucks, deplasmanda galip geldi
Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Charlotte Hornets'ı 113-112 mağlup etti.
Kenardan gelerek 28 dakika süre alan Ersan İlyasova, takımının galibiyetine 13 sayı, 9 ribaunt, 2 asistlik katkı sağladı. Giannis Antetokounmpo'nun 25 sayı, 18 ribaunt, 8 asistle galibiyette başrol oynadığı Bucks'ta Khris Middleton 19, Eric Bledsoe 17 sayı kaydetti.
Hornets'ta Kemba Walker'ın 41 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi takımda Malik Monk 18, Jeremy Lamb ve Michael Kidd-Gilchrist 10'ar sayı attı.
NBA'e 3 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 112-113
Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 103-100
Indiana Pacers-Memphis Grizzlies: 111-83
Orlando Magic-Miami Heat: 104-101
New York Knicks-Atlanta Hawks: 126-107
Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 116-104
Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 112-131
San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 112-108
Sacramento Kings-Utah Jazz: 117-123
Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 98-107
Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 121-100
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