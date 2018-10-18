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Cedi Osman, NBA'de sezonun ilk maçında 17 sayı atıp 10 ribaunt aldı

NBA HABERLERİ  | 18.10.2018 10:12 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın deplasmanda Toronto Raptors'a 116-104 yenildiği maçta sezona "double-double" yaparak başladı.

Cedi Osman, NBA'de sezonun ilk maçında 17 sayı atıp 10 ribaunt aldı

NBA'e 11 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers'ta sezonun ilk maçına çıkan Cedi Osman, Toronto Raptors'a 116-104 mağlup oldukları mücadeleye ilk 5'te başlayarak 33 dakika süre aldı. Karşılaşmada 17 sayı, 10 ribauntla "double-double"lık performans sergileyen Cedi Osman, ayrıca 4 asist, 2 top çalmayla oynadı.

Cavaliers'ta Kevin Love 21, George Hill ve Jordan Clarkson 15'er sayı buldu.

San Antonio Spurs'ten transfer edilen Kawhi Leonard, 24 sayı, 13 ribauntluk performansıyla Raptors'ın sezona galibiyetle başlamasında önemli rol oynadı. Ev sahibi ekipte Kyle Lowry ise 27 sayı üretti.

Ersanlı Bucks, deplasmanda galip geldi

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Charlotte Hornets'ı 113-112 mağlup etti.

Kenardan gelerek 28 dakika süre alan Ersan İlyasova, takımının galibiyetine 13 sayı, 9 ribaunt, 2 asistlik katkı sağladı. Giannis Antetokounmpo'nun 25 sayı, 18 ribaunt, 8 asistle galibiyette başrol oynadığı Bucks'ta Khris Middleton 19, Eric Bledsoe 17 sayı kaydetti.

Hornets'ta Kemba Walker'ın 41 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Ev sahibi takımda Malik Monk 18, Jeremy Lamb ve Michael Kidd-Gilchrist 10'ar sayı attı.

NBA'e 3 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Milwaukee Bucks: 112-113

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 103-100

Indiana Pacers-Memphis Grizzlies: 111-83

Orlando Magic-Miami Heat: 104-101

New York Knicks-Atlanta Hawks: 126-107

Toronto Raptors-Cleveland Cavaliers: 116-104

Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 112-131

San Antonio Spurs-Minnesota Timberwolves: 112-108

Sacramento Kings-Utah Jazz: 117-123

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets: 98-107

Phoenix Suns-Dallas Mavericks: 121-100

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Anahtar Kelimeler:
NBA cedi osman ersan ilyasova Cleveland Caveliers toronto raptors

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