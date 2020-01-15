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  4. Çelebi oyunu, Kuşadası Erkan Yücel’de

Çelebi oyunu, Kuşadası Erkan Yücel’de

AYDIN HABERLERİ  | 15.01.2020 04:48 | Son Güncelleme

Dağlar Uygur’un yazıp yönettiği, “En iyi yazar” “En iyi yönetmen” dâhil toplam 5 ödül alan Çelebi 25 Ocak’ta Erkan Yücel’de sahnelecek.Oyun 20.30’da başlayacak.Kayra Tiyatro Atölyesi’nin sanatseverlerle buluşturacağı Çelebi, Dağlar Uygur’un yazıp yönettiği oyunda, sahnede Sebahattin Akan, Cansu Akbaş, Orkun Tepeköy’ü, Ersin Yeniceli, Özgür Kesken, Cenk Turgay, Kaptan Yavuz, Eylem Güner ve Dağlar Uygur yer alıyor.çok okuyan mı bilir, çok gezen mi?

Dağlar Uygur’un yazıp yönettiği, “En iyi yazar” “En iyi yönetmen” dâhil toplam 5 ödül alan Çelebi 25 Ocak’ta Erkan Yücel’de sahnelecek.
Oyun 20.30’da başlayacak.
Kayra Tiyatro Atölyesi’nin sanatseverlerle buluşturacağı Çelebi, Dağlar Uygur’un yazıp yönettiği oyunda, sahnede Sebahattin Akan, Cansu Akbaş, Orkun Tepeköy’ü, Ersin Yeniceli, Özgür Kesken, Cenk Turgay, Kaptan Yavuz, Eylem Güner ve Dağlar Uygur yer alıyor.

çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? En çok bekleyen bilir diyor, Çelebi. 216 yaşında birinin beklerken tanık olduklarını ve kendisini bekleyen sonu izleyeceğiz. Önce Osmanlı zamanı tulumbacılarının imkansıza meydan okuyan komik aşk hikayesine, ardından 70’lerin çiçek çocukları, hippilerin eğlenceli yaşantılarına ve ülkenin karanlık çağına, Son olarak günümüz arka sokağının hayatı sorgulatan derinliğine tanık olacağız. Tarih içinde hem gülüp hem hüzünlenip kendinizi kaybedeceksiniz.
Toplam 6 dalda aday gösterilen ve en iyi yazar, en iyi yönetmen dahil 5 dalda ödül alan Çelebi, 3. sezonunda ve şimdiye kadar 21 oyunda 6480 seyirciye ulaştı.
25 Ocak’ta Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi’nde Kuşadalı sanatseverlerle buluşacak oyun saat 20.30’da başlayacak.

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