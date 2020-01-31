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Çelenk depremzedeleri yalnız bırakmadı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 31.01.2020 09:57 | Son Güncelleme

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk ve çevre illerden gelen Şube Başkanları depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ’ı ziyaret etti.MÜSİAD Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli, MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk ve şube başkanları depreme ilişkin düzenlenen toplantı sonrası Taziye Evlerine giderek depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Çelenk depremzedeleri yalnız bırakmadı

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk ve çevre illerden gelen Şube Başkanları depremin yaralarını sarmaya çalışan Elazığ’ı ziyaret etti.
MÜSİAD Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli, MÜSİAD Gaziantep Başkanı Mehmet Çelenk ve şube başkanları depreme ilişkin düzenlenen toplantı sonrası Taziye Evlerine giderek depremde hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Elazığ Vali Yardımcısı Mustafa Gül, Elâzığ’da yaşanan deprem sonrası son durum hakkında MÜSİAD başkanlarına bilgi verdi.
MÜSİAD Gaziantep Başkanı Çelenk, "Depremzedelere destek olmak amacıyla Elazığ’a geldiklerini söyleyerek, genel bir durum değerlendirmesi yaptık. Olayları yerinde gözlemledik. Yaraları sarmak adına üzerimize düşen bütün görevleri yapmaya hazırız. Allah böyle bir acıyı ülkemize tekrar yaşatmasın, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu vesile ile hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Depremden zarar gören tüm vatandaşlarımıza ve milletimize büyük geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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