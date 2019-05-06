SPOR

Celtic'in Jose Mourinho'ya teklif yaptığı iddia edildi!

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 06.05.2019 22:58 | Son Güncelleme

Aralık ayında Manchester United'daki görevine son verilen Jose Mourinho ile ilgili Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Tecrübeli menajere İskoçya'dan resmi teklifte bulunulduğu öne sürüldü.

Celtic'in Jose Mourinho'ya teklif yaptığı iddia edildi!

Manchester United'daki görevine son verildikten sonra henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sports Muhabiri Gianluca Di Marzio, adı zaman zaman Fransız kulüpleriyle anılan Portekizli teknik adamın Celtic'ten teklif aldığını iddia etti. Mourinho'nun teklifi reddetmediğini ve düşündüğünü öne süren Di Marzio, deneyimli çalıştırıcının Celtic'e gidebileceğini belirtti.

İskoçya Premier Ligi'ni hegemonyası altına alan ve üst üste sekizinci, toplamda ise 50. şampiyonluğuna ulaşan Celtic, iddiaya göre ulusal düzeydeki başarıyı uluslararası seviyeye çekebilmek adına Mourinho'yu takımın başında görmek istiyor.

Son zamanlarda Fransız basınında yer alan haberlerde, Jose Mourinho'nun yeni adresinin Ligue 1 olabileceği iddia ediliyor. Mourinho'nun adı Monaco, Lyon ve PSG gibi kulüplerle de anılıyor.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!
Casillas taburcu edildiCasillas taburcu edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
jose mourinho celtic

En Çok Okunan Haberler

YSK tarihi kararını açıkladı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek

YSK tarihi kararını açıkladı! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi yenilenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan YSK kararı sonrası açıklama

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

Şampiyon olduklarını uçakta öğrendiler

Derbiye damga vurdu! Japon gazeteciden İstiklal Marşı...

Derbiye damga vurdu! Japon gazeteciden İstiklal Marşı...

Derbi sonrası Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Derbi sonrası Beşiktaş'ta sakatlık şoku!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ve Lucescu teklifi açıklandı!

Ve Lucescu teklifi açıklandı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Talisca durdurulamıyor!

Talisca durdurulamıyor!

Pepe'den flaş Beşiktaş itirafı! Şaşırttı...

Pepe'den flaş Beşiktaş itirafı! Şaşırttı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Celtic'in Jose Mourinho'ya teklif yaptığı iddia edildi!

İşte Mourinho'nun yeni adresi!

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Alex de Souza'nın rekorunu tarihe gömdü!

Kalp krizi geçiren Iker Casillas taburcu edildi

Casillas taburcu edildi

İskoçya Ligi'nde Celtic 50. şampiyonluğuna ulaştı

Celtic'ten üst üste 8. zafer

Talisca çıldırdı! Yine durduramadılar

Talisca çıldırdı! Yine durduramadılar

Guiza ortaya çıktı! Yıllar sonra itiraf etti

Guiza ortaya çıktı! Yıllar sonra itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.