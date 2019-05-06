Celtic'in Jose Mourinho'ya teklif yaptığı iddia edildi!

Manchester United'daki görevine son verildikten sonra henüz herhangi bir takımla anlaşma sağlamayan Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sports Muhabiri Gianluca Di Marzio, adı zaman zaman Fransız kulüpleriyle anılan Portekizli teknik adamın Celtic'ten teklif aldığını iddia etti. Mourinho'nun teklifi reddetmediğini ve düşündüğünü öne süren Di Marzio, deneyimli çalıştırıcının Celtic'e gidebileceğini belirtti.

İskoçya Premier Ligi'ni hegemonyası altına alan ve üst üste sekizinci, toplamda ise 50. şampiyonluğuna ulaşan Celtic, iddiaya göre ulusal düzeydeki başarıyı uluslararası seviyeye çekebilmek adına Mourinho'yu takımın başında görmek istiyor.

Son zamanlarda Fransız basınında yer alan haberlerde, Jose Mourinho'nun yeni adresinin Ligue 1 olabileceği iddia ediliyor. Mourinho'nun adı Monaco, Lyon ve PSG gibi kulüplerle de anılıyor.

