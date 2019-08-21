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Cem İlkel, ABD Açık'ta ikinci turda

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 21.08.2019 09:58 | Son Güncelleme

Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Açık elemelerinde Ekvadorlu Roberto Quiroz'u yenerek ikinci tura yükseldi.

Cem İlkel, ABD Açık'ta ikinci turda

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta ana tabloya kalma mücadelesi veren Cem İlkel, elemelerin ilk turunda Ekvadorlu Roberto Quiroz ile karşılaştı.

Rakibini 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yenen milli tenisçi, ABD Açık elemelerinde 2. tura yükseldi.

Cem İlkel, elemelerin 2. turunda klasmanın 194. basamağındaki Hollandalı Tallon Griekspoor ile eşleşti. 23 yaşındaki milli tenisçi Cem İlkel, tek erkeklerde 258. basamakta bulunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
abd açık tenis turnuvası cem ilkel

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