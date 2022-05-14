Kemal Kenan Ergen, Cem Yılmaz'ın yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar tarafından merak edildi. Ünlü yazar hayatını kaybetti. Vatandaşlar internette Cem Yılmaz'ın açıkladığı Kemal Kenan Ergen kimdir? Kemal Kenan Ergen'in ölüm sebebi nedir? Kaç yaşında hayatını kaybetti?? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte ünlü yazarın biyografisi ile ölümüne ilişkin detaylar...

KEMAL KENAN ERGEN KİMDİR?

Kemal Kenan Ergen 1 Ocak 1967 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi.

Kemal Kenan Ergen, mizah arenasında uzun yıllar 'Kemken' lakabıyla tanınmıştır. Çok sayıda karikatür/mizah dergisinin bünyesinde yayınlanan hikayeleri ile mizah severlerin beğenisini kazanmıştır.

'Tatlı Kaçıklar' dizisinin senaryosuna imza atarak bu kulvardaki rüştünü de ispatlamış olan Kemal Kenan Ergen, Cem Yılmaz ve Mazhar Alanson'un başrollerini paylaştığı 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin senaryo ekibinde de yer almıştır. 'Olacak O Kadar' programı için de kalem oynatan Ergen, 'Kahpe Bizans', 'Hababam Sınıfı Merhaba', 'Ömerçip', 'Hababam Sınıfı Askerde' ve 'Hababam 3,5' gibi sinema filmlerinde de yer almış; 'Zaman Makinesi 1973' filminin uygulayıcı yapımcılığını üstlenmiştir.

KEMAL KENAN ERGEN ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

Kemal Kenan Ergen yaşamını yitirdi. Cem Yılmaz, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ergen'in 'Her Şey Çok Güzel Olacak', 'Kahpe Bizans', 'Hababam Sınıfı Merhaba' ve 'Ömerçip' gibi filmlerde imzası bulunuyordu.

Kemal Kenan Ergen'in ölüm sebebine ilişkin açıklama yapılmazken ünlü komedyen Cem Yılmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili dostlarım, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filmini beraber yazarak beni sinemaya başlatan, dergicilikten ustam Kemal Kenan Ergen'i kaybettik. Çok çok üzgünüm. Tüm sevenlerine ailesine sabır diliyorum. Hep bizimle yaşayacak. Mekanı cennet olsun."

KEMAL KENAN ERGEN KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Yazar - senarist Kemal Kenan Ergen 55 yaşında hayata gözlerini yumdu.

