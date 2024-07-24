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  4. Cenazeye katılmadığı için çok eleştirilmişti! Ebru Şahin Akın Akınözü'nü aramış...

Cenazeye katılmadığı için çok eleştirilmişti! Ebru Şahin Akın Akınözü'nü aramış...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
24.07.2024 07:06
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Akın Akınözü'nün annesinin cenazesinde gözler Hercai'deki rol arkadaşı Ebru Şahin'i aradı. Ebru Şahin cenazede olmayınca sosyal medyada büyük tepki gördü. Oyuncunun neden cenazede olmadığı belli oldu.

Cenazeye katılmadığı için çok eleştirilmişti! Ebru Şahin Akın Akınözü'nü aramış...

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Oyuncu hayatını kaybetti. Özlem Akınözü, son yolculuğuna geçtiğimiz gün uğurlandı.

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Akın Akınözü annesinin tabutunun başında gözyaşlarına hâkim olamadı. Taziyeleri, kabul eden oyuncu, ayakta durmakta güçlük çekti.

Özlem Akınözü'nün cenazesinde, Hande Erçel, Burcu Özberk, Bige Önal, Serkan Çayoğlu ve Hande Soral gibi isimler dikkat çekti.

Ekran Alıntısı

CENAZEDE NEDEN YOKTU?

Ancak gözler Akın Akınözü'nün Hercai'de başrolü paylaştığı Ebru Şahin'i aradı. Oyuncunun cenazede olmaması sosyal medyada da gündem oldu.

Eleştirilerin odağı olan Ebru Şahin yoğun çekim programı yüzünden cenazeye katılamadı. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Şahin, Akın Akınözü'nü telefonla arayarak başsağlığı diledi.

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Akın Akınözü
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