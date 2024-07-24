Cenazeye katılmadığı için çok eleştirilmişti! Ebru Şahin Akın Akınözü'nü aramış...

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan annesi Özlem Akınözü bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Oyuncu hayatını kaybetti. Özlem Akınözü, son yolculuğuna geçtiğimiz gün uğurlandı.

Akın Akınözü annesinin tabutunun başında gözyaşlarına hâkim olamadı. Taziyeleri, kabul eden oyuncu, ayakta durmakta güçlük çekti.

Özlem Akınözü'nün cenazesinde, Hande Erçel, Burcu Özberk, Bige Önal, Serkan Çayoğlu ve Hande Soral gibi isimler dikkat çekti.

CENAZEDE NEDEN YOKTU?

Ancak gözler Akın Akınözü'nün Hercai'de başrolü paylaştığı Ebru Şahin'i aradı. Oyuncunun cenazede olmaması sosyal medyada da gündem oldu.

Eleştirilerin odağı olan Ebru Şahin yoğun çekim programı yüzünden cenazeye katılamadı. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Şahin, Akın Akınözü'nü telefonla arayarak başsağlığı diledi.