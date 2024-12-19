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Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri bile şaşırtacak transfer kararı! Jose Mourinho ile toplantı yapıp kararını açıkladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
19.12.2024 08:38
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Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferlerinden biri olan Cengiz Ünder, sarı-lacivertlilerde bir türlü istediği forma şansını bulamadı. Mourinho'nun gözüne giremeyen milli oyuncu ara transfer döneminde takımdan ayrılmama kararı aldı.

Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri bile şaşırtacak transfer kararı! Jose Mourinho ile toplantı yapıp kararını açıkladı
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin geçen sezon 15 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, devre arasında takımda kalmaya karar verdi.

MOURINHO İLE ARASI ÇOK İYİ

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Portekizli çalıştırıcının performans olarak bir türlü gözüne giremeyen Cengiz Ünder'in kişisel olarak Mourinho'yu çok sevdiği öğrenildi. Aldığı karar neticesinde sabırla kendisine gelecek şansı beklemeye karar veren Cengiz Ünder, durumu menajerine iletti.

TEKLİFLER REDDEDİLDİ

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Kendisine gelen teklifleri bu sebeple teker teker reddeden Cengiz Ünder, Jose Mourinho'ya da bu durumu bildirerek forma şansı beklediğini ifade etti.

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