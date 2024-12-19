Cengiz Ünder'den Fenerbahçelileri bile şaşırtacak transfer kararı! Jose Mourinho ile toplantı yapıp kararını açıkladı

Fenerbahçe'nin geçen sezon 15 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, devre arasında takımda kalmaya karar verdi.

MOURINHO İLE ARASI ÇOK İYİ

Portekizli çalıştırıcının performans olarak bir türlü gözüne giremeyen Cengiz Ünder'in kişisel olarak Mourinho'yu çok sevdiği öğrenildi. Aldığı karar neticesinde sabırla kendisine gelecek şansı beklemeye karar veren Cengiz Ünder, durumu menajerine iletti.

TEKLİFLER REDDEDİLDİ

Kendisine gelen teklifleri bu sebeple teker teker reddeden Cengiz Ünder, Jose Mourinho'ya da bu durumu bildirerek forma şansı beklediğini ifade etti.