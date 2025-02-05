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Cengiz Ünder'i hiçbir Avrupa kulübü almadı! Fenerbahçe'nin kapısını çalan kulüp herkesi çok şaşırttı... Kariyerinde ilki yaşabilir!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
05.02.2025 11:02
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Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği ancak beklentilerin çok altında kalan Cengiz Ünder takımdan gönderilmek istenirken Avrupa'da transfer perdesi kapanmasına rağmen hiçbir kulüp Ünder'i almadı. Hal böyle olunca transfer tahtası açık olan kulüpler Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya başladı. İşte detaylar...

Cengiz Ünder'i hiçbir Avrupa kulübü almadı! Fenerbahçe'nin kapısını çalan kulüp herkesi çok şaşırttı... Kariyerinde ilki yaşabilir!
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Transferin en hareketli takımı olarak öne çıkan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlasa da temaslarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'de gelen isimler kadar gidecek isimler de belirlenmeye çalışılırken yolların ayrılmak istendiği Cengiz Ünder, Beşiktaş ile anlaşamamıştı.

TORİNO VE LENS İPTAL

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Geleceği merak edilen isimlerin başında gelen Cengiz Ünder için İtalya'dan Torino ve Fransa'dan Lens talip olmuş ancak iki takım da kiralayıp maaşının büyük bölümünü Fenerbahçe'nin ödemesini isteyince anlaşma sağlanamamıştı.

AVRUPA'DA TRANSFER BİTTİ AMA...

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Tüm bunlar yaşanırken Avrupa'da transfer dönemi tamamlanmasına rağmen çok sürpriz bir talip ortaya çıktı. Ünder içinFenerbahçe ile yakın ilişkileri olan Zenit'in 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü.

KARİYERİNDE İLKİ YAŞABİLİR

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Cengiz Ünder bu teklifi kabul etmesi durumunda kariyerinde ilk kez Avrupa dışında bir kulüpte top koşturacak.

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transfer Süper Lig Cengiz Ünder son dakika fenerbahçe
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