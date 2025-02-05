Cengiz Ünder'i hiçbir Avrupa kulübü almadı! Fenerbahçe'nin kapısını çalan kulüp herkesi çok şaşırttı... Kariyerinde ilki yaşabilir!

Transferin en hareketli takımı olarak öne çıkan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlasa da temaslarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler'de gelen isimler kadar gidecek isimler de belirlenmeye çalışılırken yolların ayrılmak istendiği Cengiz Ünder, Beşiktaş ile anlaşamamıştı.

TORİNO VE LENS İPTAL

Geleceği merak edilen isimlerin başında gelen Cengiz Ünder için İtalya'dan Torino ve Fransa'dan Lens talip olmuş ancak iki takım da kiralayıp maaşının büyük bölümünü Fenerbahçe'nin ödemesini isteyince anlaşma sağlanamamıştı.

AVRUPA'DA TRANSFER BİTTİ AMA...

Tüm bunlar yaşanırken Avrupa'da transfer dönemi tamamlanmasına rağmen çok sürpriz bir talip ortaya çıktı. Ünder içinFenerbahçe ile yakın ilişkileri olan Zenit'in 27 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü.

KARİYERİNDE İLKİ YAŞABİLİR

Cengiz Ünder bu teklifi kabul etmesi durumunda kariyerinde ilk kez Avrupa dışında bir kulüpte top koşturacak.