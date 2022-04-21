Cengiz Ünder'in dünyalar başına yıkıldı! Durumu çok ciddi...

PSG maçında sakatlanan Cengiz Ünder'den Marsilya'ya kötü haber geldi. Cengiz Ünder, 2-1 kaybettikleri PSG-Marsilya maçının devre arasında sakatlığı sebebiyle oyundan alınmıştı. RMC Sport'un haberine göre milli futbolcumuzun durumu ciddi olabilir.
Marsilya'nın idmanlarında yer almayan Cengiz Ünder'in Ligue 1'de dün akşam oynanan Nantes maçında forma giymediği görüldü. Fransız basını haberin detayında Cengiz Ünder'in durumunun ciddi olabileceği ve 24 Nisan'da oynanacak Reims maçını da kaçırabileceği belirtildi.
Bu sezon Marsilya formasıyla toplam 41 maça çıkan Cengiz Ünder 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki milli futbolcumuzun güncel piyasa değeri 18 milyon euro.
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