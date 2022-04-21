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Cengiz Ünder'in dünyalar başına yıkıldı! Durumu çok ciddi...

21.04.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marsilya'da Cengiz Ünder depremi yaşanıyor! PSG'ye 2-1 mağlup olunan maçta sakatlanan ve oyun dışına alan milli oyuncunun durumu ciddi olabilir. Dün akşam oynanan Nantes maçında da forma giyemyen yıldız isim taraftarları üzdü. Fransız basını, milli futbolcumuzun durumunun ciddi olabileceğini belirtti.

Cengiz Ünder'in dünyalar başına yıkıldı! Durumu çok ciddi...
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Marsilya
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PSG maçında sakatlanan Cengiz Ünder'den Marsilya'ya kötü haber geldi. Cengiz Ünder, 2-1 kaybettikleri PSG-Marsilya maçının devre arasında sakatlığı sebebiyle oyundan alınmıştı. RMC Sport'un haberine göre milli futbolcumuzun durumu ciddi olabilir.

CENGİZ ÜNDER NANTES MAÇINDA DA OYNAMADI!

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Marsilya'nın idmanlarında yer almayan Cengiz Ünder'in Ligue 1'de dün akşam oynanan Nantes maçında forma giymediği görüldü. Fransız basını haberin detayında Cengiz Ünder'in durumunun ciddi olabileceği ve 24 Nisan'da oynanacak Reims maçını da kaçırabileceği belirtildi.

CENGİZ ÜNDER'İN MARSİLYA KARNESİ

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Bu sezon Marsilya formasıyla toplam 41 maça çıkan Cengiz Ünder 12 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki milli futbolcumuzun güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

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Cengiz Ünder
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