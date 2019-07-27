SPOR

Cenk Melik Yazıcı: Merih Demiral Juventus'tan ayrılmayacak

İTALYA HABERLERİ  | 27.07.2019 13:54 | Son Güncelleme

Sassuolo'dan 18 milyon euro karşılığında Serie A devi Juventus'a transfer olan milli futbolcu Merih Demiral'la ilgili menajeri Cenk Melih Yazıcı'dan gündem yaratan bir açıklama geldi.

Cenk Melik Yazıcı: Merih Demiral Juventus'tan ayrılmayacak

Temmuz ayı başında Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon euro karşılığında transfer olan milli futbolcu Merih Demiral'ın bu sezon kiralık olarak başka takımda oynayacağı ve Milan, Fiorentina ve Roma'nın Merih'e talip olduğu iddia edilmişti.

Konu ile ilgili olarak Merih'in menajeri Cenk Melik Yazıcı, net ifadeler kullandı ve milli futbolcunun Juventus'ta kalacağını açıkladı.

Merih'in Juventus'ta mutlu olduğunu dile getiren Yazıcı, 'Merih Juventus'ta mutlu ve şu an kimse onu satmak istemiyor. Juventus'ta kalmaya devam edecek. Kulüp onu ne satacak ne de kiralık gönderecek' ifadelerini kullandı.

Genç savunmacı, son olarak Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter'le oynanan maçta takımına galibiyeti getiren penaltı golünü kaydetmişti.

Yer: İstanbul! Korku dolu anlar...Yer: İstanbul! Korku dolu anlar...
İtalya Merih Demiral'ı konuşuyor!İtalya Merih Demiral'ı konuşuyor!
Eljif ayağının tozuyla sahada!Eljif ayağının tozuyla sahada!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Merih Demiral juventus

En Çok Okunan Haberler

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

Adıyaman'daki saldırı sonrası kahreden şehit haberi!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

Atletico Real'i rezil etti! Tarihi fark

Falcao transferinde büyük şok!

Falcao transferinde büyük şok!

Trabzonspor'dan bomba transfer

Trabzonspor'dan bomba transfer

Barcelona'dan ayrıldı, Japonya'ya gitti!

Barcelona'dan ayrıldı, Japonya'ya gitti!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Juventus, Merih için kararını verdi

Juventus, Merih için kararını verdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Dünya Cengiz Ünder'i konuşacak

Dünya Cengiz Ünder'i konuşacak

Milli futbolcumuz dünya devine transfer oldu

Milli futbolcumuz dünya devine transfer oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cenk Melik Yazıcı: Merih Demiral Juventus'tan ayrılmayacak

Merih transferinde son dakika! Açıkladı

İtalya Merih Demiral'ı konuşuyor!

İtalya Merih Demiral'ı konuşuyor!

Carlo Ancelotti'den Eljif Elmas'a büyük övgü

Eljif ayağının tozuyla sahada!

Napoli başkanından Eljif’e 'Hoş geldin' mesajı

Eljif’e 'Hoş geldin' mesajı

İtalya Serie A'nın gözü Süper Lig'de

Serie A'nın gözü Süper Lig'de

Juventus'tan Merih Demiral için Milan'a ret

Juventus, Merih için kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.