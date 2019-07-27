Cenk Melik Yazıcı: Merih Demiral Juventus'tan ayrılmayacak

Temmuz ayı başında Sassuolo'dan Juventus'a 18 milyon euro karşılığında transfer olan milli futbolcu Merih Demiral'ın bu sezon kiralık olarak başka takımda oynayacağı ve Milan, Fiorentina ve Roma'nın Merih'e talip olduğu iddia edilmişti.

Konu ile ilgili olarak Merih'in menajeri Cenk Melik Yazıcı, net ifadeler kullandı ve milli futbolcunun Juventus'ta kalacağını açıkladı.

Merih'in Juventus'ta mutlu olduğunu dile getiren Yazıcı, 'Merih Juventus'ta mutlu ve şu an kimse onu satmak istemiyor. Juventus'ta kalmaya devam edecek. Kulüp onu ne satacak ne de kiralık gönderecek' ifadelerini kullandı.

Genç savunmacı, son olarak Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter'le oynanan maçta takımına galibiyeti getiren penaltı golünü kaydetmişti.

