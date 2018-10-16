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Cenk Tosun için Beşiktaş açıklaması!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 16.10.2018 13:52 | Son Güncelleme

İngiliz basını Everton'ın Cenk Tosun'un Beşiktaş'a kiralanmasına sıcak baktığını yazdı. Haberde bu sezon 10 maçta 1 golü atabilen Cenk Tosun'un transferinin taraf için de iyi bir hamle olacağı vurgulandı.

Cenk Tosun için Beşiktaş açıklaması!

Ocak ayında Beşiktaş'a dönmesi gündemde olan Cenk Tosun'un durumu tartışılıyor. Daily Mail gazetesine göre Everton bu transfere sıcak bakıyor ve Beşiktaş'la Cenk konusunu görüşmeye hazır. Bu söylentiler üzerine Cenk için yapılan değerlendirme ise şöyle: Everton, Türk oyuncuyu Goodison Park'taki 12 aylık maceranın ardından geri göndermeyi ümit ediyor. Ancak 27 milyon poundluk bir yatırımı geri kazanması imkansız gibi görünüyor. Tosun Ocak ayından beri İngiltere'ye yerleşmek için mücadele veriyor ancak pek başarılı değil.

EVERTON İÇİN İYİ HAMLE OLUR
Oynadığı 24 maçta sadece 6 gol attı. Bu sezon 10 maçta 1 golü var. Everton'ın Premier Lig'de başarı için daha yüksek kalitede bir elemana ihtiyacı var. Everton için Beşiktaş'a gitmesi iyi bir hamle olur. Everton taraftarının da Cenk Tosun'un ayrılması pek umurunda değil...

Kış döneminde Everton'ın daha iyi bir forvet transfer etmesi de mümkün. Cenk Tosun da Türkiye'deki hedeflerde daha başarılı olup, değer kazanabilir. Ancak o zaman Everton onu daha iyi bir getiriyle değerlendirebilir.

SLIMANI GİBİ CENK DE GİTMELİ
Spor yazarı Audrick Kramer de, "Yeter artık yeter" başlığıyla kaleme aldığı makalede Cenk'in Beşiktaş'a kiralık olarak verilmesi gerektiğini savundu. Makalede Beşiktaş'la görüşme yapıldığı iddia edildi. Şu yorumda bulunuldu:

"Teknik Direktör Marco Silva'nın takımdaki ilk isimlerinden biriydi ancak eksik formuyla alternatif arayışına zorladı. Büyük ölçüde hayal kırıklığı yarattı. Ancak Beşiktaş'ta 142 maçta 64 gol atmıştı. Slimani'ye oldukça benziyor. Tosun da ona benzeyecek gibi görünüyor." (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
cenk tosun Beşiktaş everton Audrick Kramer

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