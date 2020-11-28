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Cenk Tosun'dan transfer açıklaması: Everton'dan ayrılmayı düşünmüyorum

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.11.2020 17:48 | Son Güncelleme

Kariyeri ve geleceği hakkında açıklamalarda bulunan Everton'lı milli futbolcu Cenk Tosun transferiyle ilgili, "Everton'da mutluyum ve buradan ayrılma gibi bir niyetim yok" ifadelerini kullandı.

Cenk Tosun'dan transfer açıklaması: Everton'dan ayrılmayı düşünmüyorum

İngiltere Premier Lig'de Everton forması giyen Cenk Tosun, kariyeri ve geleceği hakkında S Sport'ta yayınlanan "Çift Forvet" programına önemli açıklamalarda bulundu.

8 aylık zor bir sürecin geride kaldığını söyleyen Cenk, "Çok güçlü döndüm. Şu anda iyi hissediyorum kendimi. Dizim de iyi. Şimdi artık goller atma zamanı geldi" dedi.

Ancelotti'yle yaşadığı diyaloğu da paylaşan 29 yaşındaki golcü, "Son iki ay saha idmanlarına çıktığımda gelip hep beni izliyordu. Bir gün yanıma geldi ve 'İki forvet gönderdim. Transfer de yapmadım. Bu sana ne kadar güvendiğimin göstergesi' dedi. Ben de çok gurur duydum. Çok sevindim. Son 3 maçın 2'sinde bana forma şansı verdi. Hocayla sezon öncesi geçirdik. Çok fazla kaynaştık. Geçen sezon devam eden bir sezonda gelmişti. Şimdi onun kafasındakileri, taktiği daha iyi anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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