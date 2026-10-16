Cenk Tosun'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı: "Gitmem hataydı"

Beşiktaş formasıyla kazandığı şampiyonluklar ve sergilediği performansla siyah-bayrak kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Cenk Tosun, kariyerinin en çok tartışılan transfer kararına dair içten değerlendirmelerde bulundu. İki ezeli rakip arasındaki geçiş sürecini ele alan tecrübeli santrfor, futbolseverlerin ve kamuoyunun merak ettiği sorulara yanıt verdi.

"EFSANELEŞMİŞ BİR İNSANIN BAŞKA BÜYÜK CAMİAYA GİTMESİ HATAYDI"

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na açıklamalarda bulunan tecrübeli golcü, bir kulüple özdeşleşmiş oyuncuların transfer tercihlerine vurgu yaptı. Siyah-beyazlı camiada uzun yıllar emek verdiğini hatırlatan milli futbolcu, taraftarların gözünde simgeleşmiş isimlerin ezeli rakiplere geçiş yapmasının doğru bir hamle olmadığını dile getirdi.

"FENERBAHÇE'YE GİTMEM HATAYDI AMAN PİŞMAN DEĞİLİM"

Kariyerindeki Fenerbahçe dönemine ilişkin özeleştiride bulunan Cenk Tosun, sarı-lacivertli kulübe imza atma kararını değerlendirirken çarpıcı bir ifade kullandı. Deneyimli santrfor, "Bir kulübe ait olmuş, efsaneleşmiş insanın başka büyük bir camiaya gitmesi hataydı. Fenerbahçe'ye gitmem hataydı. Ama pişman değilim" diyerek transfer sürecine dair hislerini net bir dille aktardı.

SPOR CAMİASINDA YANKI UYANDIRDI

Milli golcünün yıllar sonra gelen bu samimi açıklamaları, futbol dünyasında ve sosyal medyada geniş bir etkileşim yarattı. Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında farklı yorumlara neden olan ifadeler, Türk futbolunda efsaneleşmiş oyuncuların ezeli rakiplere transferi konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.