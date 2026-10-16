Cenk Tosun'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı: "Gitmem hataydı"

Beşiktaş formasıyla kazandığı şampiyonluklar ve sergilediği performansla siyah-bayrak kulübün sembol isimlerinden biri haline gelen Cenk Tosun, kariyerinin en çok tartışılan transfer kararına dair içten değerlendirmelerde bulundu. İki ezeli rakip arasındaki geçiş sürecini ele alan tecrübeli santrfor, futbolseverlerin ve kamuoyunun merak ettiği sorulara yanıt verdi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na açıklamalarda bulunan tecrübeli golcü, bir kulüple özdeşleşmiş oyuncuların transfer tercihlerine vurgu yaptı. Siyah-beyazlı camiada uzun yıllar emek verdiğini hatırlatan milli futbolcu, taraftarların gözünde simgeleşmiş isimlerin ezeli rakiplere geçiş yapmasının doğru bir hamle olmadığını dile getirdi.
Kariyerindeki Fenerbahçe dönemine ilişkin özeleştiride bulunan Cenk Tosun, sarı-lacivertli kulübe imza atma kararını değerlendirirken çarpıcı bir ifade kullandı. Deneyimli santrfor, "Bir kulübe ait olmuş, efsaneleşmiş insanın başka büyük bir camiaya gitmesi hataydı. Fenerbahçe'ye gitmem hataydı. Ama pişman değilim" diyerek transfer sürecine dair hislerini net bir dille aktardı.
Milli golcünün yıllar sonra gelen bu samimi açıklamaları, futbol dünyasında ve sosyal medyada geniş bir etkileşim yarattı. Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli taraftarlar arasında farklı yorumlara neden olan ifadeler, Türk futbolunda efsaneleşmiş oyuncuların ezeli rakiplere transferi konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.
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