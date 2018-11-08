Cenk Tosun için bomba transfer iddiası!

Kadrosuna iyi bir golcüyü katmak isteyen Beşiktaş ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; siyah-beyazlılar Everton forması giyen Cenk Tosun’u kadrosuna katmayı planlıyor.
Haberde, Cenk Tosun’un Ocak ayında yeniden Beşiktaş’a katılmayı beklediği iddia edildi. Ayrıca Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Şenol Güneş’in de Cenk’in transferine sıcak baktığı belirtiliyor.
2 GOL, 1 ASİSTLE OYNADI
Everton’daki ikinci sezonunu geçiren Cenk Tosun, bu sezon toplam 15 maçta forma giydi ve 2 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. 9 maçta ilk 11’de oynayan 27 yaşındaki golcü oyuncu, 511 dakika sahada kaldı. 4 sezon Beşiktaş forması giyen Tosun, 2017-2018 sezonunda Everton’a katılmıştı. (Ajansspor)
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