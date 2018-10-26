Cenk Tosun gözyaşlarına boğuldu!

Geçtiğimiz günlerde baba olan Everton forması milli futbolcumuz Cenk Tosun, Instagram hesabından oğlu Arden Cenk Tosun'a yazdığı mektubu paylaştı. Cenk Tosun'un çocuğunu gördükten sonra ağladığı görüldü.
Yıldız golcü yeni doğan oğluna, eşi Ece Tosun'a teşekkür etti ve şu ifadeleri kullandı:
"Canım oğlum Arden Cenk Tosun, Bundan dokuz ay önce annenle birlikte haberi aldığımızda bize tarfisiz duygular yaşattın. Şimdi ise kollarımızdasın ve seninle birlikte yaşayacağımız tüm güzellikler için sabırsızlanıyorum. Senin her gün adım adım büyümeni izlemeyi dört gözle bekliyorum. Bir de şunu çok merak ediyorum. Acaba sağ ayağını mı kullanacaksın top oynarken yoksa sol ayağını mı? Bunu yakında öğreniriz ama kesin olan bir şey var ki en büyük teşekkürüm sana ve annene. Bana yaşattığınız bu tarifi imkansız duygu için size her zaman minnettar kalacağım. Bunu bilmeni isterim. Ayrıca ailemiz ve arkadaşlarımız bizden desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. İyi ki varsnız, iyi ki yanımdasınız."
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