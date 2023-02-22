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Cennetayağı Mahallesi’ne yeni yağmur suyu hatları döşeniyor

22.02.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in Edremit Belediyesi ekipleri kış mevsiminde sorun yaşanmaması için yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarına Cennetayağı Mahallesi’nde devam ediyor.

Cennetayağı Mahallesi’ne yeni yağmur suyu hatları döşeniyor

Edremit Belediyesi ekipleri, kış mevsiminde şiddetli yağışlarda sorun yaşanmaması, su birikmemesi ve yaya ve araç trafiğinin kolaylaşması amacıyla ilçe merkezindeki Cennetayağı Mahallesi’nde yeni yağmur suyu drenaj hatları döşüyor. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kent genelindeki farklı noktalarda altyapıyı güçlendirme çalışmaları dahilinde Cennetayağı Mahallesi 793. Sokağa yeni hatlar ekleniyor. Yeni hatların yanı sıra taşkınların ve su baskınlarının önlenmesi için ekipler tarafından menfez, mazgal ve giderlerin temizliği de düzenli olarak yürütülüyor.

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