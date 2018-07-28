Çermikspor, yeni transferleri Luis Alberto ve Diego Alejandro ile çeviri programı sayesinde iletişim kuruyor

Kolombiya Premier A Ligi'nde mücadele eden Deportes Tolima takımında oynayan orta saha oyuncusu Luis Alberto ve Kolombiya Premier B Ligi'nde mücadele eden Cucuta Deportivo takımından stoper Diego Alejandro, bu sezon Diyarbakır Süper Amatör Ligi'nde mücadele edecek Çermikspor'a transfer oldu. Genç futbolculardan Alberto'nun geçen yıl formasını giydiği Deportes Tolima takımının Kolombiya Premier A Ligi'nde şampiyon olduğu öğrenildi. Ancak, Luis Alberto'nun genç yaşı nedeniyle çok fazla forma şansı bulamadığı ve bu yüzden Türkiye'yi seçtiği kaydedildi. 20 saatlik uçak yolculuğunun ardından İstanbul'a oradan da Diyarbakır'a gelen iki futbolcunun maliyeti ve alacakları yıllık ücretler ise açıklanmadı.

DİL SORUNU YAŞIYORLAR

Transferler büyük yankı uyandırırken, İspanyolca konuşan iki futbolcu, ilçede bu dili bilen olmadığı için iletişimde sıkıntı yaşıyor. Luis Alberto ve Diego Alejandro ile teknik heyet ve kulüp yöneticileri, cep telefonlarına indirdikleri çeviri uygulaması üzerinden iletişim kuruyor.