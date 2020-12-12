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’Cerrahi El Aletleri Müzesi’ 2021 yılında açılacak

SAMSUN HABERLERİ  | 12.12.2020 10:15 | Son Güncelleme

Cerrahi El Aletleri Müzesi hakkında bilgi veren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin, “Proje bir yılını doldurdu.

’Cerrahi El Aletleri Müzesi’ 2021 yılında açılacak

Cerrahi El Aletleri Müzesi hakkında bilgi veren Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin, “Proje bir yılını doldurdu. İnşallah ihale süreçleri devam ediyor. 2021 yılında ihalesi ve uygulaması tamamlandıktan sonra vatandaşın ziyaretine açılacak” dedi.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Samsun eski Bakım Onarım Atölyesi Samsun Valiliği, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Medikal Sanayi İnovasyon Kümesi Derneği (MEDIKÜM) iş birliği ile "Cerrahi El Aletleri Müzesi"ne dönüşüyor.
OKA Genel Sekreter Vekili İbrahim Ethem Şahin projenin son durumu hakkında bilgi verdi. Projeye önemli bir destek verdiklerini söyleyen İbrahim Ethem Şahin, “Cerrahi Aletler Müzesi Sağlık İl Müdürlüğü tarafından uygulanan bir proje. Bütçesi 1 milyon 400 bin TL. OKA’nın 1 milyon TL desteği ile uygulanıyor. Kalanını da Samsun Valiliği ve MEDİKÜM Derneği karşılayacak. Hem kamunun hem de özel sektörün maddi anlamda da iştirak ettiği, iş birliği yaptığı örnek bir proje” diye konuştu.
Projenin gelecek yıl tamamlanacağını belirten Şahin, “Eski vagon tamirhanesinin müzeye dönüştürülüp şehrimizin en önde gelen sektörlerinden biri olan sağlık sektörü, cerrahi aletler imalatı sektörü ile ilgili bir tanıtım teşhir merkezi bir müze oluşturmak hedefleniyor. Bizim de şehrimizdeki turizm faaliyetlerinin desteklenmesi hem de katma değerli cerrahi aletler imalatı ile ilgili bir alanda çok önemsediğimiz bir proje. Proje bir yılını doldurdu. İnşallah ihale süreçleri devam ediyor. 2021 yılında ihalesi ve uygulaması tamamlandıktan sonra vatandaşın hizmetine girecek” şeklinde konuştu.
Projenin hem sanayicilerin hem de şehre gelenlerin ilgisini çekeceğini kaydeden Şahin, “Meslek lisesi öğrencileri, üniversite öğrencileri ve sağlıkla ilgili olan bütün herkesin bir buluşma mekanı olacak çok modern yüz akı bir tesis olacak inşallah” ifadelerini kullandı.

’Cerrahi El Aletleri Müzesi’ 2021 yılında açılacak

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