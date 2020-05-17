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Çeşmeli 65 yaş ve üstü vatandaş, sıcak nedeniyle sokağa çıkmadı

İZMİR HABERLERİ  | 17.05.2020 17:42 | Son Güncelleme

Sokağa çıkma kısıtlaması 12.00-18.00 saatleri arasında kaldırılan Çeşmeli 65 yaş ve üstü vatandaşlar, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle evlerinde oturmayı tercih etti.Geçen pazar günü, sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Çeşme sokaklarında ve sahillerde yürüyüş yapıp banklarda dinlenirken, bu pazar günü 6 saatliğine kısıtlama kalkmasına karşın, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle evlerinden çıkmadı.

Sokağa çıkma kısıtlaması 12.00-18.00 saatleri arasında kaldırılan Çeşmeli 65 yaş ve üstü vatandaşlar, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle evlerinde oturmayı tercih etti.
Geçen pazar günü, sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, Çeşme sokaklarında ve sahillerde yürüyüş yapıp banklarda dinlenirken, bu pazar günü 6 saatliğine kısıtlama kalkmasına karşın, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle evlerinden çıkmadı. Çok az sayıda vatandaş sokaklarda yürüyüş yapıp saatin dolmasını beklemeden evlerine döndü. 13 Mayıs Çarşamba günü, 0-14 yaş grubu için 4 saatliğine sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasını ve havanın da güzel olmasını fırsat bilen çok sayıda aile, çocukları ile birlikte Çeşme’nin ünlü Ilıca Plajı’nı doldururken, bu pazar günü çok az sayıda 65 yaş ve üstü vatandaş Ilıca Plajı’nda yürüyüş yapmayı tercih etti.

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