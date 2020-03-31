Çeşmeli öğretmenler, sağlık çalışanları için siperlik üretti

Çeşme Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, evlerinde ürettikleri siperlikleri sağlık çalışanlarına teslim etti.

Çeşme Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı öğretmenleri, korona virüsü salgınında risk altında olan sağlık çalışanları için siperlik üretti. Evlerinde 3D yazıcılarla, kısıtlı imkanlarla siperlik üreten öğretmenler, ilk ürettikleri siperlikleri Alaçatı’daki Aile Sağlık Merkezinde görev yapan sağlık çalışanlarına teslim etti.

Bir siperliğin 3D yazıcıda 2 saatte yapılabildiğini belirten öğretmenler, Çeşme Aile Sağlığı Merkezi içinde siperlik yapmaya başladıklarını belirterek, malzeme için sıkıntı yaşadıklarını, kendilerine malzeme sağlanabildiği takdirde Çeşme’deki tüm sağlık çalışanlarına siperlik üretmek istediklerini ifade etti.

