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Çetin’den okul öncesi eğitime destek

ADANA HABERLERİ  | 02.03.2020 11:35 | Son Güncelleme

Özel Okul Öncesi ve Çocuk Kulüpleri Kurucuları Derneği yönetimi Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e Ana-Baba Okulu projesine verdiği destekten dolayı plaket verdi.

Çetin’den okul öncesi eğitime destek

Özel Okul Öncesi ve Çocuk Kulüpleri Kurucuları Derneği yönetimi Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’e Ana-Baba Okulu projesine verdiği destekten dolayı plaket verdi. Başkan Çetin, okul öncesi eğitim konusunda yapılacak tüm çalışmalara destek vereceklerini söyledi.
Özel Okul Öncesi ve Çocuk Kulüpleri Kurucuları Derneği Başkanı Gülay Morgül ve yönetim kurulu üyeleri ile bazı okul kurucuları Başkan Soner Çetin’i ziyaret etti. Dernek Başkanı Gülay Morgül ziyarette Başkan Soner Çetin’e Ana-Baba Okulu projesine verdiği destekten dolayı plaket verdi.
Başkan Soner Çetin, okul öncesi eğitimin öneminin farkında olduklarını belirterek, bu konuda faaliyet gösteren kurumlara destek olmak ve birlikte çalışma yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Çukurova Belediyesi olarak Gülen Yüzler Semt Kreşleriyle okul öncesi eğitim konusunda önemli bir hizmet verdiklerini kaydeden Çetin, “Her konuda işbirliğine açığız” dedi.

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