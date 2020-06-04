YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Çevre dostu belediyeden örnek çevre çalışmaları

Çevre dostu belediyeden örnek çevre çalışmaları

KAYSERİ HABERLERİ  | 04.06.2020 15:01 | Son Güncelleme

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Çevre dostu belediyeden örnek çevre çalışmaları

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak, Melikgazi’de çevre için önemli çalışmalar yapıldığını söyledi. İlçede kısa bir zaman içinde 20 binin üzerinde ağaç dikilerek çevreye katkı sağlandı.
Melikgazi’de günlük 450 ton çöp toplanırken, 25 ton geri dönüşüm ise ekonomiye katkı sağlıyor. “Doğaya duyduğumuz derin sevgi ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için hepimiz daha duyarlı olmalıyız.” diyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Daha yeşil, daha temiz bir Melikgazi için atık yönetimi, enerji kaynaklarının kullanımı, ağaçlandırma kampanyaları ve planlı şehirleşme, geri dönüşüm ve atık yönetimi gibi önemli çalışmalar yürütülmektedir. Temiz çevre, yaşanabilir bir kent ve yeşil bir doğa için halkımızla el ele vererek, çevre konusunda daha duyarlı, birlikte ve bilinçli hareket edilmesi gerekir. Çevreyi ve doğayı korumaya yönelik önemli çok daha önemli adımlar atacağız. Ağaçlandırma ve temiz çevre önceliklerimiz. Doğa ve çevremize daha çok sahip çıkılması temennisiyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’müzü kutluyorum." dedi.
Doğayı korumanın ve çevreyi temiz tutmanın insan yaşamındaki değerine değinen Belediye Başkanı Dr. Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak çevre dostu bir belediyeyiz. İlçemizde günlük 450 ton çöp ve yine günlük 25 ton atık toplanıyor. Temizlik ekiplerimiz ilçenin dört bir yanında aralıksız temizlik çalışması yaparken, insanlarımıza rahat nefes alabilecekleri yeni parklar kazandırmak için de yoğun bir mücadele sürdürüyoruz. İlçemizde 658 park ve bahçe bulunuyor. Buna ek olarak yeşil alanları artırarak yeni parklar yapacağız. 7-8 ay gibi bir süre içinde ilçemize 20 binin üzerinde ağaç diktik. Fidan değil, 10-20 yaşında ağaçlar diktik. Toplam yeşil alanımız 3 milyon 865 bin 845 metrekare. İlçemizdeki Büyükşehir’in yeşil alanlarını da dahil edersek Melikgazi’de kişi başına düşen yeşil alan miktarı 17.76 metrekare.” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı Karar dün alınmıştı! Yeni dönem bugün başladı
Hain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibiHain saldırının üzerinden üç yıl geçti! Acılar ilk günkü gibi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür

Şehit babasından aylar sonra oğluyla kavuşmasını sağlayan Başkan Özcan’a teşekkür

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Polis, parklarda oynayan çocuklara çikolata kek ve meyve suyu ikram etti

Vatandaşlardan günlük sokağa çıkmak için yoğun talep var

Vatandaşlardan günlük sokağa çıkmak için yoğun talep var

Dereli kaplıcaları hizmete başladı

Dereli kaplıcaları hizmete başladı

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği

Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yangın paniği

Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek

Sigortacılar kendi işlerinden başka bir sektörde faaliyet gösteremeyecek

Kayseri Namaz Vakitleri 4 Haziran Perşembe

İmsak
03:19
Sabah
05:07
Öğle
12:41
İkindi
16:36
Akşam
20:06
Yatsı
21:46

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 4 Haziran Perşembe

Altındiş Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Demirezen Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Ceren Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Duru Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Örten Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Arıcı Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

Süt toplayıcısı iki kardeş mahallede süt dağıttı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Mustafa Şahin: “Kayseri’de bulunan her boş araziyi değerlendiriyoruz”

Mustafa Şahin: “Kayseri’de bulunan her boş araziyi değerlendiriyoruz”

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

Kayseri’ye giriş ve çıkışlar 19 Mayıs’a kadar durduruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.