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  4. Çevre mühendisleri ’Sıfır Atık Projesi’ eğitimlerine başladı

Çevre mühendisleri ’Sıfır Atık Projesi’ eğitimlerine başladı

MERSİN HABERLERİ  | 20.01.2020 16:08 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı ’Sıfır Atık Projesi’ ile ilçe genelinde sistemli bir şekilde geri dönüşüm çalışmalarına ağırlık veren Tarsus Belediyesi, okullarda eğitim semineri vermeleri için iki çevre mühendisini görevlendirdi.Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın talimatı ile Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli iki mühendis okullarda, projenin uygulanmasına yönelik eğitim seminerlerine başladı.

Çevre mühendisleri ’Sıfır Atık Projesi’ eğitimlerine başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı ’Sıfır Atık Projesi’ ile ilçe genelinde sistemli bir şekilde geri dönüşüm çalışmalarına ağırlık veren Tarsus Belediyesi, okullarda eğitim semineri vermeleri için iki çevre mühendisini görevlendirdi.
Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın talimatı ile Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görevli iki mühendis okullarda, projenin uygulanmasına yönelik eğitim seminerlerine başladı. Mühendisler ilk semineri Kasım Ekenler MTAL okulunda gerçekleştirdi. Sıfır Atık Projesi kapsamında hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yönetim sisteminin kurulması, yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, izlenmesi ve kayıt altına alınarak belgelendirilmesi hususunda bilgi aktaran, atık ve çevre konusunda öğrencilerin bilinçlenmesine yönelik seminer veren mühendisler Emrah Kara ve Yıldız Yarpuz, gerçekleştirdikleri eğitim seminerinin ardından öğrencilerle birlikte sıfır atık fidanı diktiler.

Çevre mühendisleri ’Sıfır Atık Projesi’ eğitimlerine başladı

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Önder Eczanesi
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