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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor"

RİZE HABERLERİ  | 13.06.2020 14:47 | Son Güncelleme

"Üniversitelerimizin de iş birliğiyle mevcut bölgedeki kirliliğin sebebini araştırıyoruz. Çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz" - "Büyükşehir Belediyemizin, sorumuluğundaki alanda yapması gereken yatırımları yapması çok önem arz ediyor" - "Bu noktada kendisinin Bakanlığımızdan bir isteği, yardım talebi var ise de biz Bakanlık olarak tertemiz bıraktığımız Haliç'i gelecek nesillere yine tertemiz bir şekilde götürmek, teslim etmek istiyoruz. Bu konuda her türlü iş birliğine hazırız"

RİZE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haliç'te oluşan görüntünün içlerini sızlattığını belirterek, "Üniversitelerimizin de iş birliğiyle mevcut bölgedeki kirliliğin sebebini araştırıyoruz. Çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz." dedi.

Kurum, Rize'deki incelemeleri sırasında bir gazetecinin "Haliç'te denizde renk değişimi oldu, bu konuda bir çalışmanız olacak mı?" sorusu üzerine, çevre yatırımlarının süreklilik arz ettiğini söyledi.

Bakan Kurum, "Bu noktada bir çevre yatırımı yaparsınız, yıllar içerisinde nüfus artar, bölgedeki yapılaşma artar, ilave yatırımlar yapmanız gerekir. Tabii Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Haliç'te çok önemli bir projeyi hayata geçirdiğine işaret eden Kurum, "Projeyle, Haliç'in içindeki çöpü, çamuru başta Gaziosmanpaşa'daki bir alana deşarj ederek 'Gezilemez, yürünemez.' denilen Haliç'i gezilir, etrafında yürünebilir ve oturulabilir hale getirdi. Bu noktada gördüğümüz görüntüler içler acısı." dedi.

Kurum, üniversitelerin de iş birliğiyle mevcut bölgedeki kirliliğin sebebini araştırdıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Riva Deresi'nde olduğu gibi araştırıyoruz. Çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz. Büyükşehir Belediyemizin, sorumuluğundaki alanda yapması gereken yatırımları yapması çok önem arz ediyor. Bu noktada kendisinin Bakanlığımızdan bir isteği, yardım talebi var ise de biz Bakanlık olarak tertemiz bıraktığımız Haliç'i gelecek nesillere yine tertemiz bir şekilde götürmek, teslim etmek istiyoruz. Bakanlık olarak bu konuda her türlü iş birliğine hazırız."

"Belediyemizin gücünün yetmediği yerde de her türlü yardımı yaparak Haliç'i temiz tutmak durumundayız." ifadesini kulanan Kurum, şunları kaydetti:

"Belediyemiz bu noktada bir yatırım yapmama sürecine girerse de biz aynı Riva'da söylediğimiz gibi Haliç'imizi de kimsenin insafına bırakmaz, gerekli yatırımları yapmak için hep birlikte seferber oluruz. Yapılacak tespitleri bekleyip görelim. Neticeler sonucunda gerekli adımları atarız."

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