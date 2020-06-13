Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor"

RİZE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Haliç'te oluşan görüntünün içlerini sızlattığını belirterek, "Üniversitelerimizin de iş birliğiyle mevcut bölgedeki kirliliğin sebebini araştırıyoruz. Çıkan sonuçlara göre hareket edeceğiz." dedi.

Kurum, Rize'deki incelemeleri sırasında bir gazetecinin "Haliç'te denizde renk değişimi oldu, bu konuda bir çalışmanız olacak mı?" sorusu üzerine, çevre yatırımlarının süreklilik arz ettiğini söyledi.

Bakan Kurum, "Bu noktada bir çevre yatırımı yaparsınız, yıllar içerisinde nüfus artar, bölgedeki yapılaşma artar, ilave yatırımlar yapmanız gerekir. Tabii Haliç'teki görüntüler hepimizin içini sızlatıyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Haliç'te çok önemli bir projeyi hayata geçirdiğine işaret eden Kurum, "Projeyle, Haliç'in içindeki çöpü, çamuru başta Gaziosmanpaşa'daki bir alana deşarj ederek 'Gezilemez, yürünemez.' denilen Haliç'i gezilir, etrafında yürünebilir ve oturulabilir hale getirdi. Bu noktada gördüğümüz görüntüler içler acısı." dedi.