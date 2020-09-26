Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, millet bahçesinde incelemelerde bulundu:

GAZİANTEP (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde 42 millet bahçesini tamamladıklarını belirterek "Diğerlerini de etaplar halinde 2023 yılına kadar bitirmek suretiyle kişi başı yeşil alan miktarını tüm ülke genelinde arttıracak ve OECD verileri olan 15 metrekareye eriştirecek adımları atacağız." dedi.

Şehitkamil ilçesinde yapımı devam eden millet bahçesinde incelemede bulunup çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kurum, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali "TEKNOFEST 2020"ye katılmak için Gaziantep'e geldiğini ve bu kapsamda da Bakanlığınca kentte gerçekleştirilen projeleri yerinde incelediğini ifade etti.

Milli teknoloji hamlesi kapsamında TEKNOFEST'in ülkenin gelişimi ve dünyadaki teknoloji rekabeti içerisindeki adımı adına çok önemli olduğunu aktaran Kurum, TEKNOFEST'in düzenlemesinde emeği geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı'na teşekkür etti.

Kurum, şehirlerin kalkınması ve yaşam kalitesinin yükselmesi amacıyla millet bahçeleri, sosyal konutlar, kentsel dönüşüm projeleri, yeni sanayi alanları, sokakların sağlıklaştırılması gibi bir çok proje yaptıkları ifade etti.