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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bodrum Belediyesi’ne yetki belgesini verdi

27.01.2021 16:47 | Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bodrum Belediyesi’ne yetki belgesini verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, "Çevre Yönetim Birimi Yeterlilik Belgesi" alan Bodrum Belediyesi, Çevre Yönetim Birimi Şefliği kurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, "Çevre Yönetim Birimi Yeterlilik Belgesi" alan Bodrum Belediyesi, Çevre Yönetim Birimi Şefliği kurdu. Yeterlilik belgesi, çevre ile ilgili çalışmalarda, belediyeye tüm kontrolleri yapabilme yetkisi veriyor.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, alınan yetki belgesinin ve kurulan Çevre Yönetim Birimi’nin etkin bir çevre yönetim anlayışı oluşturulabilmesi için önemli bir adım olduğunu belirterek, "Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemek, mevcut bozulmaları gidermek, çevreyi iyileştirmek ve geliştirmek, çevre kirliliğini önlemeye yönelik tüm çalışmaların kontrolünü sağlamak için bu birimin kurulması gerekiyordu" dedi.
Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde, 2020 yılı Mart ayında yapılan toplantıda meclis kararı ile kurulan Çevre Yönetim Birimi Şefliği, 2872 sayılı kanuna dayanılarak yürürlüğe giren "Çevre Mevzuatı" kapsamında yönetim hizmeti verecek. Şeflik, Bodrum Belediyesi bünyesinde kurulu bulunan Asfalt Üretim Tesisi, 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi ve Mumcular Kum Ocağı tesislerinin çevre yönetimi hizmetlerinin, mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini, koordine edilmesini izleyecek ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit edecek. Çevre Kanunu ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemelerle, denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendirecek.
Belediye bünyesinde “Sıfır Atık Yönetim Sistemi”nin etkinliği konusunda yapılacak çalışmalarda yine Çevre Yönetim Birimi tarafından yürütülecek.

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