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Çevreci nesil için önce eğitim

BURSA HABERLERİ  | 12.03.2020 09:42 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan, öğrencilerin enerji verimliliği konusunda bilgilendirilmesini ve uygulamada başarılı okulların yıl sonunda ‘Yeşil Karne ile’ ödüllendirilmesini içeren protokol kapsamında, okullardaki eğitim çalışmaları kesintisiz sürüyor.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke çapındaki tüm kamu kurumlarında uygulanan, geri dönüşebilen atıkların kontrol altına alınmasını ve enerji verimliliğini sağlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında Bursa’da da Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Yeşil Karne Projesi başlatılmıştı.

Çevreci nesil için önce eğitim

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan, öğrencilerin enerji verimliliği konusunda bilgilendirilmesini ve uygulamada başarılı okulların yıl sonunda ‘Yeşil Karne ile’ ödüllendirilmesini içeren protokol kapsamında, okullardaki eğitim çalışmaları kesintisiz sürüyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke çapındaki tüm kamu kurumlarında uygulanan, geri dönüşebilen atıkların kontrol altına alınmasını ve enerji verimliliğini sağlayan Sıfır Atık Projesi kapsamında Bursa’da da Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ‘Yeşil Karne Projesi başlatılmıştı. Proje kapsamında Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı ilkokul 3. ve 4. sınıflar enerji verimliliği ile çevre bilinci alanlarında yıl boyunca çeşitli eğitimlere tabi tutuluyor.
Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Enerji Birimi ile birlikte 2018-2019 eğitim öğretim döneminde 89 okulda toplam 3 bin 868 öğrenciye yeşil karne eğitimi verildi. Proje kapsamında dereceye giren okullara 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında ödülleri verildi. 2019-2020 eğitim öğretim döneminde de Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı ilkokul 3. ve 4. Sınıflarda devam eden eğitimlerle öğrencilerin bilinçlenmesi, eğiticilerin eğitimi ile tüm öğrencilere ulaşılabilmesi, atıkları kaynağında azaltmak, enerji ve su tasarrufu sağlanması ve ekonomiye katkı hedefleniyor.
Yeşil Karne Projesi kapsamında geri dönüşüm atıklarını toplayan, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştiren okulların başarılı olanları tespit edilerek bu dönemde da ödüllendirilecektir.

Çevreci nesil için önce eğitim

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