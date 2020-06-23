Ceyhan Spor Salonu bakıma alınacak

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammet İslam Bünül, Ceyhan Spor Salonu’nun bakıma alınacağını söyledi.

Başkan Bünül, 2007 yılından günümüze kadar Ceyhan Belediyesinin kullanımında olan Ceyhan Spor Salonunun protokol süresinin dolması nedeniyle 12 Haziran 2020 tarihinden itibaren Ceyhan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü aracılığı ile Ceyhanlılara hizmet vermeye başladığını söyledi. Bünül, “Ceyhan Spor Salonunda yapılması gereken tadilat ve tamiratlar için Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan ödenek talep edilmiş, gerekli bütçe Gençlik ve Spor Bakanlığımızca ayrılmıştır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından ihale süreci yürütülecek” dedi.

Yeni spor alanları müjdesi de veren AK Parti İlçe Başkanı Bünül, Bakanlığın, ilçede sosyal aktivitelerin artması, sportif faaliyetlerin daha modern alanlarda yapılması için, Ceyhan Spor Salonu yanında, Şehit Tuncay Ateş İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde, Ceyhan İMKB Anadolu Lisesi bahçesinde, 3 adet butik spor salonu yapacağını söyledi. Ceyhan’da gençlerin hizmetine sunulacak olan 2 adet genç ofis ise Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi ve Ceyhan Anadolu Lisesi içerisine yapılacağını ifade eden Bünül, “Genç ofisler aracılığıyla gençlerimize gençlik faaliyetleri ve sosyalleşmeleri için fırsat ve imkan sağlanacaktır. Yaz tatillerinde çocuklarımızın yüzme öğrenmeleri için Ceyhan Spor Salonu bahçesine ve Remzi Oğuz Arık İlkokulu bahçesine 2 adet portatif yüzme havuzu kurulacak" diye konuştu.

