YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Ceyhan Spor Salonu bakıma alınacak

Ceyhan Spor Salonu bakıma alınacak

ADANA HABERLERİ  | 23.06.2020 16:07 | Son Güncelleme

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammet İslam Bünül, Ceyhan Spor Salonu’nun bakıma alınacağını söyledi.Başkan Bünül, 2007 yılından günümüze kadar Ceyhan Belediyesinin kullanımında olan Ceyhan Spor Salonunun protokol süresinin dolması nedeniyle 12 Haziran 2020 tarihinden itibaren Ceyhan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü aracılığı ile Ceyhanlılara hizmet vermeye başladığını söyledi.

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammet İslam Bünül, Ceyhan Spor Salonu’nun bakıma alınacağını söyledi.
Başkan Bünül, 2007 yılından günümüze kadar Ceyhan Belediyesinin kullanımında olan Ceyhan Spor Salonunun protokol süresinin dolması nedeniyle 12 Haziran 2020 tarihinden itibaren Ceyhan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü aracılığı ile Ceyhanlılara hizmet vermeye başladığını söyledi. Bünül, “Ceyhan Spor Salonunda yapılması gereken tadilat ve tamiratlar için Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan ödenek talep edilmiş, gerekli bütçe Gençlik ve Spor Bakanlığımızca ayrılmıştır. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından ihale süreci yürütülecek” dedi.
Yeni spor alanları müjdesi de veren AK Parti İlçe Başkanı Bünül, Bakanlığın, ilçede sosyal aktivitelerin artması, sportif faaliyetlerin daha modern alanlarda yapılması için, Ceyhan Spor Salonu yanında, Şehit Tuncay Ateş İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde, Ceyhan İMKB Anadolu Lisesi bahçesinde, 3 adet butik spor salonu yapacağını söyledi. Ceyhan’da gençlerin hizmetine sunulacak olan 2 adet genç ofis ise Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi ve Ceyhan Anadolu Lisesi içerisine yapılacağını ifade eden Bünül, “Genç ofisler aracılığıyla gençlerimize gençlik faaliyetleri ve sosyalleşmeleri için fırsat ve imkan sağlanacaktır. Yaz tatillerinde çocuklarımızın yüzme öğrenmeleri için Ceyhan Spor Salonu bahçesine ve Remzi Oğuz Arık İlkokulu bahçesine 2 adet portatif yüzme havuzu kurulacak" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildiSultangazi’de çatlak nedeniyle 3 bina tahliye edildi
Adana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildiAdana'da 700 bin kaçak maske ele geçirildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Ağaçtan düşen eski muhtar hayatını kaybetti

Trafik polisinden maske teyakkuzu

Trafik polisinden maske teyakkuzu

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

Gazetecilerden Vali Öner’e hayırlı olsun ziyareti

İpekyolu Belediye Başkan Vekili Aslan: “30 kırsal mahallemize semt sahası yapıyoruz"

İpekyolu Belediye Başkan Vekili Aslan: “30 kırsal mahallemize semt sahası yapıyoruz"

Atletizm tartan pistinde fazla kilolardan kurtulma zamanı

Atletizm tartan pistinde fazla kilolardan kurtulma zamanı

Kırklareli'nde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Kırklareli'nde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Adana Namaz Vakitleri 23 Haziran Salı

İmsak
03:27
Sabah
05:13
Öğle
12:46
İkindi
16:37
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Adana Nöbetçi Eczaneler23 Haziran Salı

Aksoy Eczanesi
Seyhan
Aydın Eczanesi
Seyhan
Belde Eczanesi
Seyhan
Deva Eczanesi
Seyhan
Erva Eczanesi
Seyhan
Gülşah Eczanesi
Seyhan
Merve Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

Adana'da tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

Kozan’da şiddetli fırtına ağaçları devirdi

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

16 yaşında geneleve gitti, hayatı karardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.