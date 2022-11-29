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Ceyhan’da sokak satıcısı yakalandı

29.11.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Ceyhan ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Ceyhan’da sokak satıcısı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Şahinözbilen Mahallesi’nde yapılan sokak çalışmasında 1 sokak satıcısı, 3 içici şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde net ağırlığı 29,33 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. 3 şahıs, kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Satıcı şahsın üstünde ve ikametinde yapılan arama çalışmalarında 186,20 gram gelen sentetik kannabinoid maddesi, 2.20 gram satışa hazır esrar, 451 gram gelen uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton maddesi, 1 adet uyuşturucu madde satışında kullanılan terazi, 11 adet uyuşturucu madde paketlemede kullanılan şeffaf poşet ele geçirildi.

E.K. isimli şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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