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Ceyhanlı öğrenciler İnsansız Hava Araçları Yarışmasına katılıyor

ADANA HABERLERİ  | 30.06.2020 10:45 | Son Güncelleme

TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilecek 1.

Ceyhanlı öğrenciler İnsansız Hava Araçları Yarışmasına katılıyor

TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilecek 1. TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışmasına Ceyhan Eczacı Bahattin Sevinç Erdinç Fen Lisesi öğrencileri katılma hakkı kazandı.
TÜBİTAK tarafından Döner Kanat ve Sabit Kanat kategorilerinde ilk kez düzenlenen Liseler Arası İnsansız Hava Araçları Yarışması başvuruları, 16 Şubat - 30 Nisan 2020 tarihleri arasında yapıldı. Lise öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya, toplam 291 takımın başvurusu kabul edildi.
Takımlar tarafından sunulan tasarım raporları danışma ve değerlendirme kurulu tarafından değerlendirildi. 75 ve üzeri puan alan 125 takım başarılı bulunarak 6 bin lira İHA geliştirme teşviki almaya hak kazandı. Tasarım raporu başarılı bulunan takımların, yarışma web sitesine, Uçuş Videolarını başvuru sistemine yüklemesi gerekiyor. Başarılı bulunan 125 takım arasına Ceyhan Eczacı Bahattin Sevinç Erdinç Fen Lisesi öğrencileri de girdi. Öğrenciler TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Gaziantep Alleben Göletinde 16-20 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yarışmaya katılacaklar. Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, Okul Müdür Vekili Vahap Deliktaş’ı, Danışman Öğretmeni Seyfettin Ayhan’ı, Öğrenciler Hanifi Yağız Gür ve Osman Bülbül’ü yürekten kutladığını belirterek, "İnsansız Hava Araçları (İHA) günümüz asimetrik harp sahasında önemli bir kuvvet çarpanı olarak rol oynamaktadır. Gençlerimizin stratejik alanlarda yapacağı çalışmaları destekliyor, inovatif ve vizyoner tüm platformlarda yeteneklerini keşfetmeleri için çalışıyoruz" dedi.
Yarışmada her bir kategoride birincilere 20 bin, ikincilere 15 bin ve üçüncülere 10 bin lira ödül verilirken, yine her iki kategoride 5 bin lira mansiyon ödülü ile 6 bin lira TUSAŞ Özel Ödülü verilecek.

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