Cezaevi firarisi Nazilli’de yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde cezaevi firarisi, polisin yaptığı operasyon ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uzun süredir peşinde olduğu cezaevi firarisi H,A isimli şahsı Kurtuluş Mahallesinde saklandığı eve yaptığı operasyonla kıskıvrak yakaladı. Şahsın 4 ayrı uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 19 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Şahsın ikametinde yapılan aramada bir tabanca ve tabancaya ait çok sayıda fişek,14 gr metanfetamin ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi. H.A isimli şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

