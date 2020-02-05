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Cezaevi firarisinin evinde çok sayıda silah ele geçirildi

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 05.02.2020 11:11 | Son Güncelleme

Cezaevi firarisinin evinde çok sayıda silah ele geçirildi

Şanlıurfa'da cezaevi firarisi olduğu gerekçesiyle yakalanan kişinin evinde toprağa gömülü halde 3 uzun namlulu silah, 4 av tüfeği ile tabanca ve mermi ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Haliliye ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda evde bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen İ.Ş. gözaltına alındı.

Evin eklentisindeki serada yapılan aramalarda da toprağa gömülü vaziyette kalaşnikof marka 3 uzun namlulu silah, 1 tabanca, uzun namlulu silaha ait 2 şarjör, 1 tabanca şarjörü, 28 tabanca mermisi, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 27 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahla tehdit, 6136 sayılı kanuna muhalefet, yaralama, hırsızlık ve hakaret" suçlarından da aranması olduğu belirlenen İ.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Haliliye Jandarma mermi Operasyon Şanlıurfa Tabanca Tüfek

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