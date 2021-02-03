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Cezaevinden izinli çıktı adam bıçakladı

03.02.2021 00:38 | Son Güncelleme:
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Devrek’te ceza evinden izinli çıkan şahıs çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaraladı.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek İlçesinde ceza evinden pandemi nedeniyle izinli çıkan R.G.

Devrek’te ceza evinden izinli çıkan şahıs çıkan kavgada bir kişiyi bıçakla yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek İlçesinde ceza evinden pandemi nedeniyle izinli çıkan R.G. ile arkadaşı Ş.Y. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.70’in üzerinde suç dosyası bulunan ancak pandemiden dolayı ceza evinden izinli olarak çıkan ve görgü tanıklarının alkollü olduğunu ifade ettikleri R.G. ile Ş.Y. arasındaki tartışma sırasında R.G., olay yerinde bulunan H.K’yı bıçaklayarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan H.Y.’nin ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde ameliyata alındı. H.Y.’nin ameliyata alındığı ve sağlık durumu iyiye gittiği öğrenildi.
Bıçakla yaralama nedeniyle adliyeye çıkartılan R.G. ve Ş.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

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