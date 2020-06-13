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  4. Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan tutuklu aranıyor

Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan tutuklu aranıyor

MUĞLA HABERLERİ  | 13.06.2020 14:27 | Son Güncelleme

Cezaevinden kaçarken gasbettiği taksiyle çarptığı 3 kişiyi yaralayan tutuklu aranıyor

Aydın'ın Söke ilçesinden gasbettiği araçla dün Muğla’nın Menteşe ilçesinde çarptığı 3 kişiyi yaralayan cezaevi firarisini yakalama çalışmaları sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını şüpheli A.E'nin en son görüldüğü Karabağlar Yaylası, Kötekli, Yeniköy ve Ortaköy mahallelerinde yoğunlaştırdı.

Çok sayıda ekibin katıldığı çalışmalarda, bölgedeki bahçe, tarla, metruk bina, cami gibi yerler aranıyor. Çalışmalar, hem karadan hem de havadan yürütülüyor.

Konuyla ilgili ihbarları titizlikle değerlendiren ekipler, belirledikleri adreslerde de arama çalışması yapıyor.

Öte yandan, kazada yaralanan 3 kişiden 2'sinin taburcu olduğu öğrenildi.

Söke Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden A.E, dün, Muğla'nın Yatağan ilçesi Kavak Mahallesi'ne kendisini getiren sürücünün kullandığı taksiyi ve parasını bıçak zoruyla gasbetmiş, Menteşe ilçesinde 3 tarım işçisine çarpınca aracı bırakıp yaya olarak kaçmıştı.

Karabağlar Mahallesi'nde da otomobil çalan A.E, bir süre sonra yine aracı bırakıp, yaya olarak izini kaybettirmiş ve bölgede arama çalışması başlatılmıştı.

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