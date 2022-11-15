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Cezalı futbolcu oynatan Denizlispor'a hükmen mağlubiyet cezası!

15.11.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Eleme Turu'nda Denizlispor'un kendi sahasında Şanlıurfaspor ile oynadığı ve 5-0'lık skorla mağlup olduğu maçta, ev sahibi ekipte cezası bulunan Emre Furtana'nın oyuna girmesi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Denizlispor'a hükmen mağlubiyet cezası verdi.

Cezalı futbolcu oynatan Denizlispor'a hükmen mağlubiyet cezası!

Altaş Denizlispor'un evinde rakibine 5-0 mağlup olarak kupaya veda ettiği müsabakanın 73'üncü dakikasında Emre Furtana oyuna girmiş ve resmi müsabakadan men cezası bulunan oyuncunun karşılaşmada süre alması nedeniyle Denizlispor, PFDK'ya sevk edilmişti.

PFDK'nın aldığı karara göre, cezalı oyuncunun karşılaşmada oynaması nedeniyle Denizlispor, hükmen mağlup sayıldı.

Şanlurfaspor'un maçı 5-0 kazanmasından dolayı skorda ve tur atlayan tarafta bir değişiklik olmazken, maç 5-0'lık skorla Şanlıurfaspor lehine tescil edildi.

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Denizlispor Şanlıurfaspor

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