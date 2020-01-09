YURTHABER
  4. CHP Arguvan İlçe Başkanlığına Aslantürk seçildi

CHP Arguvan İlçe Başkanlığına Aslantürk seçildi

MALATYA HABERLERİ  | 09.01.2020 13:15 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Arguvan ilçe Başkanlığına Ekber Aslantürk seçildi.Cumhuriyet Halk Partisi Malatya’nın Arguvan ilçe kongresi gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Arguvan ilçe Başkanlığına Ekber Aslantürk seçildi.
Cumhuriyet Halk Partisi Malatya’nın Arguvan ilçe kongresi gerçekleştirildi. Ekber Aslantürk’un tek aday olarak seçildiği kongrede konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP’nin güçlü ve köklü bir parti olduğunu ifade ederek, “Geleceğe emin adımlarla yürüyen bir partiyiz. Önemli bir partide mücadele veriyoruz CHP’yi daha güçlü kılmamız lazım. Bu anlamda seçilen yeni yönetimimize başarılar dilerken, eski yönetimimize de teşekkür ediyorum” dedi
İlçe belediye başkanı Mehmet Kızıldaş da konuşmasında, “Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde, birbirimize destek ve katkı vererek yerel seçimlerde de genel seçimlerde de hep bir olmamız gerekiyor. Küsmeyeceğiz partimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Ulaş Çopur aday olmadı
CHP Arguvan eski ilçe başkanı Ulaş Çopur yaptığı konuşmada “İlçe Başkanlığı görevimi bugüne kadar layıkıyla yürütmeye çalıştım. Partimizi bir adım ileriye taşımak için çalıştık. Ayrıştırıcı değil birleştirici olduk. Yönetim kurulundaki beraber çalıştığım tüm arkadaşlarımla teşekkür ediyorum. Bundan sonrada partimle beraber olmaya devam edeceğim. Yeni seçilen CHP ilçe başkanı Ekber Aslantürk ve yönetimine başarılar dileriz” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Arguvan ilçe kongresine, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş , Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, bazı çevre ilçe başkanları katıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'Yılbaşı partisinden eve döndü, sonrası korkunç! 'Beni duvara yasladı ve...'
Silahlar ve uyuşturucu ele geçirildiSilahlar ve uyuşturucu ele geçirildi
Çamlıca Koleji sporda iddialıÇamlıca Koleji sporda iddialı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Bu da protokol kuralları kursu

Bu da protokol kuralları kursu

Diyarbakır’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Diyarbakır’da lise öğrencilerinden örnek davranış

Lise öğrencisi Müjdenur’un mektubuna 2 bin kitapla cevap

Lise öğrencisi Müjdenur’un mektubuna 2 bin kitapla cevap

Malatya Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:10
Sabah
07:37
Öğle
12:38
İkindi
15:09
Akşam
17:30
Yatsı
18:52

Malatya Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Derman Eczanesi
Merkez
Karakaş Eczanesi
Merkez
Menekşe Eczanesi
Merkez
Özalper Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Malatya’da iş kazası: 1 ağır yaralı

Malatya’da iş kazası: 1 ağır yaralı

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Cumhurbaşkanı Vekili: "Tek güvencemiz Türkiye ve Türk halkıdır"

Milli Piyango biletlerinde Malatya’ya yer verildi

Milli Piyango biletlerinde Malatya’ya yer verildi

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Kayıp kimlik kartları için muhtarlık talep formu şartı kalktı

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Mhp Malatya İl Başkanı Arif Yıldız:

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.