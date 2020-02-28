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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu kurmayları ile bir araya geldi

ANKARA HABERLERİ  | 28.02.2020 00:13 | Son Güncelleme

İdlib'deki rejim saldırısı ve son durumun ele alındığı toplantıda, Hatay milletvekillerinin gelişmeleri takip için kente gönderildiği öğrenildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İdlib'deki son gelişmeleri görüşmek üzere kurmaylarıyla bir araya geldi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinde KRT televizyonunda canlı yayına katılan Kılıçdaroğlu, program çıkışı parti genel merkezine geçti.

Parti yöneticileri ile İdlib'deki gelişmeleri görüşen Kılıçdaroğlu, durum değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, Hatay milletvekillerinin gelişmeleri takip için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun talimatı ile kente gönderildiği öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezindeki çalışmasını sürdürdüğü belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP İdlib

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