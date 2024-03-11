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  4. CHP Genel Başkanı Özel, Emre Saltık için düzenlenen anma törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Özel, Emre Saltık için düzenlenen anma törenine katıldı

AA AA
11.03.2024 13:55
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sanatçı Emre Saltık'ın vefatının 7'nci yılında düzenlenen anma törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, Emre Saltık için düzenlenen anma törenine katıldı

Güzelce Mezarlığı'nda düzenlenen törende açıklama yapan Özel, dün akşam CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ile birlikte Emre Saltık'ı andıklarını, onun hocalığını, sazını, sözünü, derin izler bırakmasını konuştuklarını anlattı.

Özel, Saltık'ın ilk albümündeki şarkılardan birinin Filistin'le ilgili olduğunu belirterek, "Ramazanın ilk günü bugün, bütün İslam coğrafyasına, bütün dünyaya barış diliyoruz, kanın durmasını diliyoruz. Filistin'deki gözyaşının durmasını diliyoruz. Emre Saltık'ın ilk albümünde Filistin'i, Filistin'le dayanışmayı işlemiş olmasını ayrıca anlamlı buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Saltık'ı çok erken kaybettiklerini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"Emre Hoca gibileri anarken yaptıklarından çok, böyle genç yaşta yitirildiği için yaşasaydı neler yapacaktı, nelerden mahrum kaldık onu değerlendirmek gerekiyor. İnsan hep hayıflanıyor. Evlatları, ailesi, değerli eşi, hepimize emanettir. Belediye meclis üyesiyken, partimizin üyesiyken hayatını kaybetmiştir. Saltık ailesinin dışında Cumhuriyet Halk Partisi ailesinin de yeri doldurulmaz bir üyesidir, neferidir. Allah rahmet eylesin."

Açıklamanın ardından Özel ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile Saltık'ın ailesi mezara karanfil bıraktı.

Özel, anma töreninin ardından Güzelce Mahallesi'nde bir kahvehaneyi ziyaret etti.

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