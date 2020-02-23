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CHP Kastamonu 37. Olağan İl Kongresi yapıldı

KASTAMONU HABERLERİ  | 23.02.2020 17:08 | Son Güncelleme

Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre: - "Türkiye'de seçmenlerimizin, yurttaşlarımızın çok güçlü bir demokrasi talebi var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu talebin öncüsü konumundayız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, "Türkiye'de seçmenlerimizin, yurttaşlarımızın çok güçlü bir demokrasi talebi var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu talebin öncüsü konumundayız." dedi.

Emre, Kastamonu Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Kastamonu 37. Olağan İl Kongresi'nde, CHP için kongre ve kurultayların çok önemli olduğunu belirtti.

Bu önemin CHP'nin tarihinden geldiğini ifade eden Emre, "37. kurultayımızı aynı 1919'daki Sivas Kongresi'ndeki heyecanla, 1927'deki Atatürk'ün Nutuk başlıklı eserinde okuduğu kurultaydaki heyecanla yapıyoruz. Cumhuriyet Halk Partililer için bu kongreler çok önemlidir. Sivas Kongresi'nden beri bu anlayıştayız." diye konuştu.

Emre, 31 Mart Mahalli İdareler ve 23 Haziran İstanbul seçimlerine işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz bu seçimlerde İstanbul, Ankara, Mersin, Adana, Antalya'da ve birçok şehirde başarılı olduk. Büyük bir zafer elde ettik. Bunu hangi şartlar içinde yaptık? Türkiye'de bir otoriter tek parti rejimi kurma girişimleri alabildiğince ilerlemişken yaptık. Dünyada demokrasi gerilerken bütün dünyada popülist liderler, otoriter liderler güç kazanırken, demokrasinin beşiği olarak bilinen ABD gibi İngiltere gibi ülkelerde demokrasinin gerilediği Macaristan, Polonya, Hindistan gibi birçok ülkede otoriter liderlerin tek adam heveslilerinin seçimleri kazandığı bir ortamda Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi bir demokrasi zaferini sandıkta sizlerin desteği, partimizin tarihten getirdiği birikimiyle başardı. Bu bir tesadüf değil. Bu CHP'nin yenileşmeci, değişimci, Türkiye'yi daha iyiye taşıma misyonunun bir sonucudur. Türkiye'de seçmenlerimizin, yurttaşlarımızın çok güçlü bir demokrasi talebi var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu talebin öncüsü konumundayız. Bu talep, bu fikir etrafında çok güçlü bir birlikteliği hep birlikte oluşturduk."

Mustafa Kemal Atatürk'ün önemine işaret eden Emre, "Atatürk niye Türkiye'nin en güçlü adamı? Çünkü fikirleri güçlü. Ölümünün üzerinden 80 yılı aşkın bir zaman geçti ancak fikirleri güçlü olduğu için Atatürk bugün Türkiye'nin en güçlü adamı ve bizler de gururla söylüyoruz ki o fikirlerin takipçisiyiz. Gücümüzü o fikirlerden alıyoruz. Şuna inanmanızı istiyorum, bir sonraki kongremizde de burada hep birlikte olacağız. Bu kongreyi burada iktidar partisinin kongresi olarak yapacağız. Bunu hep birlikte yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kongreye, bazı milletvekilleri ile parti meclis üyeleri de katıldı.

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