YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kırşehir
  4. CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, "Ahilik, kültürel bir değer siyasete alet etmek hiç saygın değil"

CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, "Ahilik, kültürel bir değer siyasete alet etmek hiç saygın değil"

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 15.09.2020 10:22 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir milletvekili Metin İlhan, Ahiliğin kültürel bir değer olduğunu ve siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi.Milletvekili İlhan, açıklamasında; "Bu yıl 33.’sü düzenlenen Ahilik haftası kutlamaları programı çerçevesinde dün Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen açılış programında Kırşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, günün anlam ve önemi ile alakası olmayan bir konuyu Ahilik gibi önemli ve hassas bir programda talihsiz bir şekilde siyasete alet etmiştir"dedi.AK Parti milletvekilinin CHP Genel Başkanını hedef alan açıklamasına tepki gösteren İlhan; "Özellikle kılavuz benzetmesi çok yakışıksız olmuştur.

CHP Kırşehir milletvekili Metin İlhan, "Ahilik, kültürel bir değer siyasete alet etmek hiç saygın değil"

Cumhuriyet Halk Partisi Kırşehir milletvekili Metin İlhan, Ahiliğin kültürel bir değer olduğunu ve siyasete alet edilmemesi gerektiğini söyledi.
Milletvekili İlhan, açıklamasında; "Bu yıl 33.’sü düzenlenen Ahilik haftası kutlamaları programı çerçevesinde dün Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen açılış programında Kırşehir AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, günün anlam ve önemi ile alakası olmayan bir konuyu Ahilik gibi önemli ve hassas bir programda talihsiz bir şekilde siyasete alet etmiştir"dedi.
AK Parti milletvekilinin CHP Genel Başkanını hedef alan açıklamasına tepki gösteren İlhan; "Özellikle kılavuz benzetmesi çok yakışıksız olmuştur. Sayın Vekilin siyaset yapmak elbette temel hakkı ve görevidir. Ben kedisinden siyasi konuları TBMM kürsüsünden, halini hatırını sormadığı esnafımızın, zararına ürününü satmak zorunda kalan çiftçimizin yanında, neredeyse hiç gezmediği şehrimiz caddelerinde ve tabii ki basının önünde yapmasını beklerdim. Şehrimizde esnaftan tutun da işçiye memurdan tutun da çiftçiye herkesin onlarca sorunu varken ve iktidar milletvekili olarak bunlardan bihaber günlerini geçirirken bugün Ahilik gibi saygın ve önemli bir konuyu hele de hiç yeri değilken siyasetin içine katmak salonda bulunan vatandaşlarımızı da üzmüştür"diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yarı çıplak paylaştı, olay yarattı! 'Çoklu görevde şampiyonuz' Yarı çıplak paylaştı, olay yarattı! 'Çoklu görevde şampiyonuz'
Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi Yürüyen mucize: 102 yaşında iki ölümcül hastalığı yendi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Aydınspor’a hırsız şoku
Aydınspor’a hırsız şoku
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
Havza’da kırsal mahallelere halı saha
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
‘Kaptan’dan uyuşturucuya geçit yok
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Esenler Belediye Başkanı Göksu, İBB meclisinde İmamoğlu’nun 500 gününü değerlendirdi
Futbol: Süper Lig
Futbol: Süper Lig
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
"Kayalıklardan bir kişi düştü" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kırşehir Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
04:54
Sabah
06:18
Öğle
12:44
İkindi
16:14
Akşam
18:59
Yatsı
20:18

Kırşehir Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Sultan Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'dan fener alayındaki arbedeye ilişkin açıklama:
CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'dan fener alayındaki arbedeye ilişkin açıklama:
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.