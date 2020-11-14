CHP Kula İlçe Başkanı Kasırga yoğun bakıma kaldırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, evinde gördüğü korona virüs tedavisi sırasında durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine alınmak için Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Kula İlçe Başkanı emekli öğretmen Osman Kasırga, 7 Kasım 2020 Cuma günü korona virüse yakalanmıştı. Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından ikamet ettiği evinde tedavisine devam edilen Kasırga, yoğun bakım tedavisi almak için önce Kula Devlet Hastanesi’ne, ardından da Manisa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kasırga’nın Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



